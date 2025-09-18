Javier Milei y una reunión con los candidatos de la Libertad Avanza, luego del rechazo a los vetos y de cara a las elecciones de octubre

Javier Milei y un encuentro de cara a las próximas elecciones. Foto: Gentileza Presidencia.

De cara a las próximas elecciones de octubre, desde el Gobierno nacional buscan afinar el camino de La Libertad Avanza hacia los comicios. El presidente Javier Milei convocó a una reunión para este jueves en la Quinta de Olivos con los candidatos del oficialismo de las 24 provincias.

El camino del partido de Javier Milei

Uno de los puntos es marcar una ruta que guiará el espacio político hacia las próximas elecciones. Al mediodía se convocó a juntarse con los nombres que irán en las listas del oficialismo.

Unas de las definiciones es que Milei abrirá y cerrará la campaña nacional en Córdoba.

En tanto, desde Infobae señalaron que la ministra de Seguridad Nacional y primera candidata a senador por CABA, Patricia Bullrich, pidió tener un rol de articulación más nacional. Algo que le fue concedido.

Sobre los otros actos planificados, un punto elegido es Mar del Plata. «Queremos que Milei esté en entornos más seguros, pero además comenzar en lugares donde nosotros performamos bien», sostuvo un estratega del espacio al medio de Buenos Aires.

Dentro de su agenda de este jueves, e presidente Javier Milei se reunió con directivos de Continental Resources: el fundador y presidente Harold Hamm; el presidente y director ejecutivo, Doug Lawler; la presidenta del Consejo de Administración, Shelly Lambertz; el director de Operaciones, Aaron Chang; y el vicepresidente de HSE y Asuntos Gubernamentales y Regulatorios, Blu Hulsey.

Del encuentro también participó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Javier Milei sobre el revés en Diputados

El presidente Javier Milei criticó el rechazo en la Cámara de Diputados de los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan.

«En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los «antikukas» que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos», se expresó a través de su cuenta de X.

Y remató: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.