88 maquetas educativas para escuelas de Neuquén: Fundación YPF acerca la industria del petróleo y el gas a las aulas

A través de un convenio, la Fundación YPF acordó con el ministerio de Educación de Neuquén la entrega de 88 maquetas educativas V4LE para escuelas primarias y secundarias de la provincia, y la capacitación de los docentes que van a implementarlas.

La maqueta lúdico – educativa V4LE propone recorrer, de manera interactiva y colaborativa, los principales procesos vinculados al petróleo y al gas en la Argentina, con especial foco en la extracción no convencional.

En este recorrido, recrea cuatro etapas fundamentales de los hidrocarburos: exploración y extracción en un yacimiento, transformación en una refinería, almacenamiento y transporte en tanques y camiones, y sus diferentes usos en el hogar.

A lo largo del juego, que va a llegar a escuelas de Añelo, San Patricio del Chañar, Cutral Có, Plaza Huincul, Senillosa, Neuquén Ciudad, Vista Alegre y Rincón de los Sauces, los estudiantes participan de actividades en cada una de las cuatro estaciones, organizadas en misiones y desafíos grupales que los invita a conocer más sobre la industria energética y fomenta vocaciones científicas y tecnológicas.

Participaron de la firma del convenio la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi; y el director ejecutivo de la Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse.

Martinez sostuvo que “el objetivo es trabajar desde los contenidos pedagógicos que se han desarrollado por parte de la Fundación YPF y que permiten un conocimiento más en profundidad de todo el proceso productivo” y destacó la importancia “que los alumnos de la provincia entiendan el valor que tiene este recurso estratégico, que entiendan de energía, que conozcan esta actividad tan importante para el proyecto de la provincia”.

Schiappacasse indicó que “lo que buscamos es llevar la industria al aula, que los alumnos tanto escuelas primarias como escuelas secundarias entiendan todo el proceso energético y poder despertar vocaciones para que el día de mañana puedan seguir alguna carrera universitaria relacionada con las energía y sean los futuros ingenieros del proyecto Vaca Muerta”.

Además de la entrega de las maquetas, la Fundación YPF va a capacitar a docentes de más de 50 instituciones educativas de la provincia para incorporar al aula estos contenidos y los enfoques innovadores sobre la energía y sus procesos.