Energía sustentable desde casa: Río Negro ya cuenta con 134 usuarios generadores

En Río Negro, la mayoría de los Usuarios-Generadores (UGER) están en Cipolletti, Roca, y San Carlos de Bariloche.

Cada vez más personas apuestan a convertirse en usuarios generadores de energía (UGER) en la provincia de Río Negro. Esto no solo permite a hogares, comercios, pymes e instituciones apostar a las energías renovables, sino también inyectar los excedentes de energía a la red, permitiendo que el propio beneficio se expanda a la sociedad en general.

La secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro hizo público el balance 2025 del sistema de Generación Distribuida. Hoy la provincia cuenta con 134 UGER, de los cuales 45 son monofásicos (instalación más habitual en viviendas, apartamentos y pequeños negocios) y 89 trifásicos (más común en industrias, talleres o grandes edificios). Durante el año, el excedente inyectado por estos usuarios significó una valorización aproximada de $50 millones.

También hubo un crecimiento sostenido respecto a abril, cuando habían 102 UGER activos y 8 en proceso de conexión según registros del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). La mayor concentración de UGER está en Cipolletti, Roca, y San Carlos de Bariloche.

Metas de la provincia: reglas claras y facilitar el acceso al sistema

Durante 2025 el gobierno provincial conformó una mesa de generación distribuida, donde se elaboró un borrador de requerimientos técnicos para la conexión en las redes de distribución. El objetivo fue definir un reglamento claro, además de garantizar la seguridad técnica. Participaron las tres distribuidoras provincias, instaladores, cámaras, la Secretaría de Energía y Ambiente y el EPRE.

El borrador fue «enviado a la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) para recibir observaciones de organismos especializados”, explicó Mara Santarelli, responsable de la Gerencia de Seguridad Pública y Calidad de Servicio.

Otra de las metas mencionadas por Provincia es simplificar el acceso al Sistema de Generación Distribuida para los usuarios menores a 30 kilovatios (kW), con la mira puesta en impulsar el crecimiento las conexiones tanto residenciales como comerciales.

Se espera que, a partir de la sanción y difusión del marco, no sea necesario modificar el pilar domiciliario en casos donde esté en condiciones y cumpla los requisitos necesarios. Se incorporará un «corte visible» como parte de la instalación, para reducir el tiempo y costo de la adecuación.

Los objetivos de cara a 2026

La Provincia ya anticipó su hoja de ruta de cara a 2026, con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema. Se espera «terminar con la mencionada reglamentación y avanzar en una segunda etapa del procedimiento administrativo, con plazos, multas por incumplimiento, modelo de contrato de conexión, y una tercera etapa de reglamentación comercial, para definir facturación y cesión de créditos, entre otros puntos”, indicó Santarelli.

Asimismo, se apuntó el avance de la instalación del primer parque solar comunitario de Río Negro, así como en el desarrollo de las reglamentaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. Estará ubicado en Valle Medio, con el propósito de que se trate de una nueva etapa de democratización del acceso a la energía renovable, aseguró Provincia.