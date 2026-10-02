Energías renovables en auge: tras un máximo histórico a nivel goblal buscan triplicar su capacidad para 2030

A partir del informe conjunto elaborado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la Presidencia de la COP31 y la Alianza Mundial de Energías Renovables, se desprende un panorama complejo sobre la transición energética global. Si bien el crecimiento de la capacidad verde ha roto récords históricos, el ritmo actual sigue siendo insuficiente para cumplir con las metas asumidas internacionalmente.

Durante la cumbre climática COP28 celebrada en Dubái, más de un centenar de naciones formalizaron el compromiso de triplicar la capacidad mundial de energía renovable de cara a 2030. Este hito político generó altas expectativas en la agenda climática global, impulsando un dinamismo que se tradujo en un incremento sostenido de las instalaciones limpias en los años posteriores.

Como reflejo de ese impulso inicial, distintos países lograron incorporar una cifra inédita de 690 gigavatios (GW) de nueva capacidad renovable durante el año 2025. Sin embargo, los datos técnicos revelan que este volumen, aunque monumental, se queda corto frente a las exigencias matemáticas fijadas para cumplir la meta de la década.

Para alcanzar efectivamente el objetivo de triplicación acordado, los expertos estiman que la comunidad internacional debería instalar un promedio aproximado de 1200 GW anuales de capacidad renovable desde el presente hasta 2030. Esto implica que el ritmo actual de despliegue prácticamente necesita duplicarse en el corto plazo.

En términos cuantitativos globales, la capacidad total acumulada alcanzó los 5,15 teravatios (TW) al cierre de 2025. Dado que la meta establecida exige llegar a los 11,2 TW, el informe advierte que el planeta todavía no ha alcanzado ni siquiera la mitad del camino, cuando resta muy poco tiempo para la fecha límite.

Más allá de la generación pura, el informe subraya que el rezago no se limita exclusivamente a las fuentes renovables, sino que afecta de manera crítica a la eficiencia energética. Se proyecta que la intensidad energética mejore solo en torno a un 2 % para 2025, la mitad de la tasa anual del 4 % que se considera indispensable para cumplir con las metas globales de ahorro y optimización.

Francesco La Camera, Director General de IRENA, advirtió al respecto que, si bien las renovables aún conservan margen para cerrar la brecha hacia 2030, la eficiencia se encuentra retrasada, la demanda eléctrica crece con mayor velocidad de la prevista y la infraestructura de transmisión no acompaña el proceso.

Uno de los talones de Aquiles señalados por el documento es el estado de las redes eléctricas. Para evitar que la energía limpia se pierda o no pueda ser evacuada, será necesario movilizar inversiones promedio de casi 1 billón de dólares anuales en redes entre 2026 y 2030, duplicando los 525 mil millones destinados en 2025.

Ante este escenario, referentes del sector como Ben Backwell, presidente de la Alianza Mundial de Energías Renovables, remarcaron la urgencia de que los gobiernos traten a la energía limpia como una prioridad económica nacional. Esto implica no solo apostar por la generación, sino expandir las redes, robustecer el almacenamiento y acelerar la electrificación de los hogares, el transporte y la industria.