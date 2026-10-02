Bono ANSES octubre 2026: quiénes cobran hasta $70.000 y cómo se paga según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará el bono extraordinario previsional de hasta $70.000, durante octubre 2026, transfiriéndolo en la misma fecha y cuenta bancaria en la que cada titular percibe su prestación habitual.

A diferencia de los pagos diferidos, el refuerzo no exige inscripciones previas ni trámites adicionales, liquidándose de forma automática bajo dos esquemas: el cobro íntegro para quienes perciben hasta la jubilación mínima de $435.748,51, y una escala compensatoria proporcional para haberes intermedios que alcanza el tope de $505.748,51 brutos, con un cronograma que arrancará el jueves 8 de octubre 2026 y sorteará el fin de semana largo nacional.

Cómo se paga el bono ANSES en octubre 2026: liquidación directa, escalas y recibo de sueldo

La instrumentación operativa dispuesta por ANSES establece condiciones estrictas para el cobro del refuerzo estatal:

Acreditación automática y unificada : el pago extraordinario se deposita de manera conjunta con el haber mensual en la caja de ahorro bancaria del beneficiario, sin necesidad de autorizaciones complementarias.

: el pago extraordinario se deposita de manera conjunta con el haber mensual en la caja de ahorro bancaria del beneficiario, sin necesidad de autorizaciones complementarias. Concepto no remunerativo : el Decreto 1108/2026 determina que la suma de hasta $70.000 está exenta de descuentos por obra social (PAMI) , retenciones judiciales o comisiones de mantenimiento bancario.

: el Decreto 1108/2026 determina que la suma de hasta $70.000 está exenta de descuentos por obra social , retenciones judiciales o comisiones de mantenimiento bancario. Criterio unificado por titular : la evaluación de ingresos se realiza sobre la persona y no sobre cada prestación aislada, impidiendo cobrar doble bono a quienes perciben simultáneamente jubilación y pensión contributiva.

: la evaluación de ingresos se realiza sobre la persona y no sobre cada prestación aislada, impidiendo cobrar doble bono a quienes perciben simultáneamente jubilación y pensión contributiva. Escala proporcional : quienes cobren haberes superiores a $435.748,51 pero inferiores a $505.748,51 perciben la cifra exacta necesaria para emparejar ese límite máximo.

: quienes cobren haberes superiores a $435.748,51 pero inferiores a $505.748,51 perciben la cifra exacta necesaria para emparejar ese límite máximo. Verificación digital: el desglose del beneficio figurará identificado bajo un ítem diferenciado en el comprobante de pago de Mi ANSES, habilitado para consulta desde el jueves 8 de octubre 2026.

Calendario de cobro del bono ANSES: qué días se deposita en octubre 2026 por DNI

El cronograma bancario se articulará de forma sincronizada con el haber regular del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC):

Pensiones No Contributivas (PNC por invalidez, vejez y madres de 7 hijos) : DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre 2026. DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre 2026. DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre 2026, luego del fin de semana largo nacional. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre 2026. DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre 2026.

: Jubilaciones mínimas y PUAM (hasta $505.748,51 brutos con bono) : DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre 2026. DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre 2026. DNI terminados en 2: martes 13 de octubre 2026. DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre 2026. DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre 2026. DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre 2026. DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre 2026. DNI terminados en 7: martes 20 de octubre 2026. DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre 2026. DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre 2026.

: Jubilaciones intermedias con bono proporcional: quienes cobren entre $435.748,51 y $505.748,51 percibirán el saldo compensatorio en la semana de haberes superiores, entre el viernes 23 de octubre 2026 (DNI 0 y 1) y el jueves 29 de octubre 2026 (DNI 8 y 9).

ANSES: esquema de liquidación del bono extraordinario en octubre 2026