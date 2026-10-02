Liga Confluencia: Deportivo Roca ganó el clásico, Norte es el nuevo escolta y Regina goleó

La 9° fecha de la Liga Confluencia comenzó este miércoles con los adelantos de los equipos que jugarán el fin de semana la última fecha del Regional Amateur.

En el Luis Maiolino, Deportivo Roca ganó el clásico rionegrino y sigue en lo más alto del Clausura. El Naranja derrotó por 2-1 a Cipolletti ante su gente y se consolida como líder con 20 puntos. El Albinegro pegó primero con un gol tempranero de Facundo Berezosky, pero Marcos Gudiño lo igualó antes del final del primer tiempo. En el complemento, los dirigidos por Medina lo dieron vuelta con un gol en contra del arquero Verón.

Quien ya se sumó a la pelea como candidato es Argentinos del Norte, que venció a domicilio a La Amistad por 3-1. Con tantos de Uriel Álvarez, Matías Lara y Facundo González, el Carcelero dio la sorpresa en tierras cipoleñas y es escolta con 18 puntos.

Atlético Regina tampoco afloja. En su casa, el Albo se floreó ante su gente y goleó por 5-0 a Deportivo Huergo con una noche estelar del inoxidable Rubén García, que se despachó con un póker. El restante gol fue obra de Tobías Rivas. El equipo de Napolitano está 3° con 17 unidades y sigue en la lucha por el tricampeonato.

Regina goleó y pelea en ambos frentes, tanto en Confluencia como en Regional Amateur.

Además, Unión ganó en la Mejor del Valle. El Mago venció por 2-0 a Fernández Oro con goles de Gonzalo Iturra y Ezequiel Díaz. Se ubica 4° con 16 puntos y está expectante a cuatro fechas del final. Por su parte, el trueno verde no levanta cabeza y sigue en el último lugar de la tabla acumulada.

Unión se hizo fuerte de local y tratará de dar la sorpresa en el último tramo del Clausura.

La fecha se completará el fin de semana con tres partidos. El sábado se enfrentarán Pillmatún-Cimac desde las 20:00 y el domingo habrá doble actividad: San Martín-Circulo Italiano (13:00) y Catriel-Petroleros (20:00).

La tabla de posiciones del Clausura

Deportivo Roca (20) – 9 PJ Argentinos del Norte (18) – 9 PJ Atlético Regina (17) – 9 PJ Unión de Allen (16) – 9 PJ La Amistad (13) – 9 PJ Petroleros Pampeanos (13) – 8 PJ Cipolletti (11) – 8 PJ Catriel (9) – 8 PJ Círculo Italiano (9) – 8 PJ Deportivo Huergo (8) – 9 PJ Cimac (7) – 8 PJ Pillmatún (6) – 7 PJ Fernández Oro (6) – 9 PJ San Martín (5) – 8 PJ

La tabla acumulada de la Liga Confluencia

Deportivo Roca (48) – 22 PJ Atlético Regina (47) – 22 PJ Argentinos del Norte (36) – 22 PJ Cipolletti (34) – 21 PJ La Amistad (34) – 22 PJ Unión de Allen (33) – 22 PJ Petroleros Pampeanos (27) – 21 PJ Cimac (25) – 21 PJ San Martín (25) – 21 PJ Pillmatún (22) – 20 PJ Catriel (21) – 21 PJ Deportivo Huergo (19) – 22 PJ Círculo Italiano (19) – 21 PJ Fernández Oro (17) – 22 PJ

*Los últimos dos equipos descenderán y jugarán la Zona Ascenso en 2027.