Operativo nocturno en Neuquén: realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en la avenida Raúl Alfonsín

Más de 70 operarios y maquinaria pesada desplegaron tareas de limpieza, desmalezamiento y demarcación vial en la avenida Raúl Alfonsín. (Foto: Gentileza)

La Municipalidad de Neuquén realizó la noche del jueves un nuevo operativo de limpieza y mantenimiento sobre la avenida Raúl Alfonsín, con la participación de más de 70 trabajadores. Se intervino el tramo comprendido entre el nodo vial de avenida del Trabajador y el primer puente de Alta Barda.

Las tareas incluyeron la limpieza de la calzada y banquinas, el retiro de sedimentos y residuos, el desmalezamiento y la renovación de la demarcación vial. El operativo comenzó alrededor de las 22 y se extendió hasta la madrugada, con un importante despliegue de personal y maquinaria municipal.

Por qué el operativo en la avenida Raúl Alfonsín se hace de noche y por tramos

«Es un orgullo, todo el equipo de Cristian (Haspert), de la Municipalidad. Son trabajadores que tienen la camiseta de la ciudad puesta», expresó el intendente Mariano Gaido, que recorrió el sector.

Por su parte, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, señaló: «Más allá de que somos muchos, estaba muy cargada de sedimento y eso hace que los tramos que podemos avanzar no sean muy largos».

Cuadrillas municipales lavan la calzada con apoyo de camiones cisterna para retirar el barro acumulado tras las últimas tormentas. (Foto: Gentileza)

Gaido puso en valor especialmente que las tareas se desarrollen durante la noche para reducir el impacto sobre el tránsito. También destacó que, además de la limpieza, se aproveche el operativo para realizar trabajos de señalización.

Haspert explicó que las últimas tormentas provocaron un importante arrastre de materiales hacia la avenida. Por la cantidad de sedimento acumulado, los trabajos deben realizarse por etapas.

Demarcación, retiro de residuos y próximos tramos en la avenida Raúl Alfonsín

Además de la limpieza, se realizaron tareas de demarcación con pintura termoplástica. También se avanzó con el reemplazo de guardarraíles por bloques de hormigón tipo New Jersey.

Durante el operativo se retiraron residuos arrojados desde vehículos, entre ellos botellas, latas de cerveza y cajitas de cigarrillos. También se sacaron nylon y bolsas de materiales de construcción que quedan atrapados en la vegetación de la zona.

El funcionario remarcó la importancia de mantener las banquinas despejadas, ya que deben estar en condiciones para ser utilizadas ante una emergencia.

Los trabajos continuarán la próxima semana con nuevos tramos de la avenida Raúl Alfonsín. Avanzarán progresivamente hacia el sector de Cañadón de las Cabras, el barrio Jaime Nevares y el Parque Industrial.