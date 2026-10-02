Tierra del Fuego: Terra Ignis y Velitec suman un nuevo equipo de workover para intervenir pozos convencionales en la Cuenca Austral

El equipo ya se encuentra en Cruz del Sur luego de ser trasladado desde Comodoro Rivadavia, en Chubut. Foto: gentileza.

La estatal Terra Ignis Energía y la operadora Velitec incorporaron un nuevo equipo de workover para sus tareas en Tierra del Fuego, que estará destinado al mantenimiento, reacondicionamiento e intervención de pozos existentes en las áreas que ambas compañías operan en la Cuenca Austral.

Según indicaron, el nuevo equipo —propiedad de Velitec— ya se encuentra en Cruz del Sur luego de ser trasladado por vía terrestre y marítima desde Comodoro Rivadavia, en Chubut. Desde allí comenzará su campaña de intervención de pozos.

La incorporación apunta a ampliar la capacidad operativa disponible y agilizar las tareas de mantenimiento y reacondicionamiento, como parte del plan de recuperación del potencial productivo que las compañías llevan adelante desde el traspaso de las áreas, antes en manos de YPF.

Maximiliano D’Alessio, presidente de Terra Ignis Energía, expresó al respecto: «La llegada de este equipo es un paso concreto dentro del plan de trabajo que venimos desarrollando junto a Velitec. Buscamos sostener la producción, recuperar el rendimiento de pozos con potencial y extender la vida productiva de los yacimientos».

La medida apunta a sostener e incrementar la producción de gas y petróleo en Tierra del Fuego. Foto: gentileza.

«Estamos trabajando para que los recursos que hoy administra la Provincia puedan seguir generando producción, actividad y trabajo en Tierra del Fuego. Eso requiere inversión, capacidad operativa y una planificación sostenida en el tiempo», añadió.

Por su parte, Facundo Araoz, presidente de Velitec, indicó que «contar con este tipo de maquinaria propia acelera la campaña de intervención de pozos y baja los costos operativos, aspectos centrales del plan que llevamos adelante con Terra Ignis».

«Con esta incorporación, reafirmamos nuestro compromiso de sostener e incrementar la producción de gas y petróleo en Tierra del Fuego, generar empleo local y poner en valor activos que aún conservan potencial», concluyó.

Cómo funciona un equipo de workover

Un equipo de workover es una unidad especializada que permite realizar tareas de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento en pozos de petróleo y gas que ya fueron perforados.

Estas intervenciones pueden incluir, entre otras tareas, el reemplazo de componentes, trabajos sobre tuberías y bombas, limpieza y reacondicionamiento de instalaciones del pozo y distintas acciones orientadas a recuperar o mantener su capacidad productiva.

En yacimientos maduros, este tipo de trabajos resulta relevante porque permite intervenir sobre la infraestructura existente y continuar aprovechando el potencial productivo de los pozos.

Las tareas demandaron la incorporación de 12 trabajadores especializados Foto: gentileza.

El armado, montaje y la operación de este nuevo equipo demandaron la incorporación de 12 trabajadores especializados: dos supervisores de equipo, dos maquinistas, dos enganchadores, cuatro operarios de boca de pozo, un mecánico y un electricista.

Ambas compañías señalaron que la llegada del nuevo equipo se suma a las acciones que vienen desarrollando para fortalecer la operación de las áreas hidrocarburíferas provinciales y avanzar en la recuperación de su potencial productivo.