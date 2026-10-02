Netflix: la miniserie recién estrenada ideal para maratonear este fin de semana

Netflix comenzó octubre con uno de sus estrenos fuertes: “Al este del Edén”, una nueva adaptación del clásico de John Steinbeck protagonizada por Florence Pugh. Drama, secretos familiares y una historia que atraviesa generaciones.

El primer fin de semana de octubre puede ser una buena oportunidad para descubrir alguno de los títulos que acaban de incorporarse al streaming. Y entre las novedades de Netflix aparece una producción que combina drama familiar, romance, ambición y viejos secretos.

Se trata de “Al este del Edén”, la nueva adaptación de la célebre novela de John Steinbeck, que llegó al catálogo de Netflix Argentina el 1° de octubre y tiene a Florence Pugh como una de sus grandes protagonistas.

De qué trata “Al este del Edén”

La historia se desarrolla a comienzos del siglo XX y coloca en el centro a una mujer independiente cuya aparición altera profundamente la relación entre dos hermanos.

A partir de allí comienza a construirse una compleja saga familiar atravesada por los deseos, las rivalidades, las decisiones del pasado y las consecuencias que terminan alcanzando a las siguientes generaciones.

La producción recupera el universo creado por Steinbeck, pero lo lleva nuevamente a la pantalla en formato de miniserie, lo que permite desarrollar con mayor espacio los personajes y sus conflictos.

Florence Pugh, la figura de la nueva serie de Netflix

Uno de los grandes atractivos de la producción es la presencia de Florence Pugh, actriz de Midsommar, Mujercitas y Oppenheimer.

La nueva adaptación también carga con una historia cinematográfica importante. En 1955, Elia Kazan dirigió una recordada versión de “Al este del Edén” protagonizada por James Dean, aunque aquella película abordó solo una parte de la extensa novela de Steinbeck, según recordó La Nación al presentar los estrenos de Netflix para octubre.

Ahora, la historia regresa con un formato diferente y con la intención de profundizar en una familia marcada por amores, enfrentamientos y heridas que pasan de una generación a otra.

Por qué puede ser una buena opción para este fin de semana

“Al este del Edén” puede resultar atractiva especialmente para quienes disfrutan de las historias familiares intensas, los dramas de época y los personajes cargados de secretos.

Además, al tratarse de una miniserie, se presenta como una alternativa para quienes buscan una historia cerrada para comenzar durante el fin de semana sin comprometerse con numerosas temporadas.

“Al este del Edén” ya está disponible en Netflix Argentina desde el 1° de octubre de 2026.