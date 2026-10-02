Crecida del lago Lácar: Prefectura alertó por el aumento del nivel del agua y la presencia de troncos flotando

El aumento del nivel del agua presentó un problema para los barcos y transportes navíos de la región (Foto: gentileza)

La Prefectura Naval Argentina (PNA) emitió un aviso formal para quienes circulan por el lago Lácar y otros espejos de agua dentro de la jurisdicción de San Martín de los Andes. El objetivo de la advertencia es extremar los recaudos ante la presencia de obstáculos de gran tamaño a la deriva.

El aumento del nivel del agua modificó el escenario habitual de navegación en la cuenca de la región. Esta alteración en las costas provoca que troncos, ramas pesadas y restos de vegetación acumulados se desprendan y queden en flotación.

Desde la fuerza de seguridad explicaron que el origen de esta crecida combina dos factores meteorológicos característicos de esta época del año: las abundantes precipitaciones registradas sobre la cordillera neuquina y el progresivo proceso de deshielo en las cumbres.

El llamado a la responsabilidad cobra especial relevancia ante el incremento del flujo turístico que comienza a registrarse en la localidad de San Martín de los Andes de cara a los próximos meses.

Los detalles sobre la alerta emitida por Prefectura Naval

El aumento en los caudales de los ríos y arroyos arrastra todo tipo de material directamente hacia los lagos, donde permanece flotando o semisumergido en zonas de tránsito náutico.

Esta condición genera un riesgo elevado para las embarcaciones, dado que los elementos de madera resultan complejos de detectar a simple vista cuando se navega a velocidad, más aún con el oleaje o las variaciones en la visibilidad por la distancia a la costa.

Ante esta situación, las autoridades navales remarcaron una serie de recomendaciones esenciales, tales como mantener una vigilancia visual permanente sobre la ruta de navegación, aminorar la marcha en zonas cercanas a desembocaduras y estar atentos a cualquier objeto semisumergido.

Las medidas preventivas alcanzan por igual a embarcaciones deportivas particulares, gomones, kayakeros y a las excursiones comerciales de turismo que operan diariamente en la zona cordillerana. Asimismo, Prefectura recordó que la prudencia al volante de las embarcaciones resulta indispensable para mitigar cualquier riesgo de colisión o daño estructural.

Cuáles son las alertas meteorológicas emitidas para la región

El escenario náutico se da en el marco de un clima inestable en toda la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes un conjunto de alertas meteorológicas para las provincias de Neuquén y Río Negro.

Si bien se redujo el área de impacto por vientos en algunas áreas urbanas, persisten las advertencias por lluvias fuertes, tormentas y nevadas en los sectores cordilleranos. Para la zona cordillerana, las precipitaciones persistirán durante la jornada, combinando episodios de lluvia intensa con caída de nieve en las zonas de mayor elevación.

Hacia la zona del Alto Valle y las mesetas rionegrina y neuquina, se aguarda la entrada de un frente inestable con probabilidad de tormentas aisladas, vientos moderados a fuertes y un posterior marcado descenso de temperatura que condicionará el resto del fin de semana.