Exclusivo: cuáles son las áreas que YPF vende en la segunda ronda del Plan Andes

De acuerdo al proyecto de YPF de salirse de los bloques convencionales poco rentables para enfocar sus inversiones en el shale de Vaca Muerta, en agosto se anunció una segunda ronda del Plan Andes con la venta o cesión de 16 áreas más. En este artículo detallamos cuáles son los bloques que ahora salen a la venta.

Se trata de 16 áreas de explotación convencional de hidrocarburos divididas en cuatro provincias. En Salta hay seis bloques no operados por YPF: Ramos, Acambuco, San Antonio Sur, Sierras de Aguaragüe, Campo Durán Madrejones y Río Pescado.

En Río Negro se ofrecerá Agua Salada, mientras que en Chubut se desprenderán de Manantiales Behr.

En Mendoza, la petrolera se saldrá de ocho áreas, divididas en tres clústeres: Chachahuen incluye los bloques Chihuido Sierra Negra, Puesto Hernández, Chachahuen Sur y Cerro Morado Este. En tanto que en la misma provincia el cluster Malargüe abarca las áreas Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande.

Por último, está el cluster Mendoza No Operado, que incluye áreas que se extienden hasta La Pampa, y donde se encuentran las áreas CNQ-7 y CNQ-7/A.

Los bloques clave de la terciaria y de la era dorada del convencional

YPF ha decidido desprenderse de dos de sus yacimientos más emblemáticos en lo que hace a la recuperación terciaria como son Manantiales Behr y Chachahuén Sur. Estas áreas, con casi un siglo de explotación, lograron resurgir mediante la inyección de polímeros, una técnica que ha revitalizado su producción.

En el caso de Manantiales Behr, situado en la Cuenca del Golfo San Jorge, el aporte de la recuperación terciaria es notable: en mayo la producción alcanzó un promedio diario de 25.286 barriles, de los cuales 8.586 barriles (alrededor del 34% ) provinieron directamente del método de recuperación terciaria o EOR.

Por su parte, Chachahuén Sur registró una producción total de 11.766 barriles diarios, de los cuales 5.091 barriles (43%) fueron generados por la inyección de polímeros.

Esos resultados los colocaron dentro del Top 5 de producción terciaria según la consultora GtoG Energy, una posición destacada como la que supieron tener Chihuido Sierra Negra y Puesto Hernández durante la era dorada del convencional.

Estos dos bloques ubicados en el norte neuquino, que en un caso incluso abarca parte de Mendoza, no solo impulsaron la creación de Rincón de los Sauces, sino que fueron las joyas de la corona de la era dorada del petróleo convencional, explicando en gran medida el récord histórico de Argentina de 1998 que recién ahora logró superarse.