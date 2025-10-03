Fallo YPF: Argentina confirmó que logró sumar el apoyo histórico de 12 países para evitar la pérdida del 51% de sus acciones

La Procuración del Tesoro de la Nación emitió un comunicado oficial para confirmar un importante avance en la defensa de Argentina en el juicio por YPF. Si bien el jueves se había adelantado que recibió el apoyo de siete países entre los que se incluyó a Ucrania e Israel, este viernes resaltaron que en total son 12 los países que respaldaron su posición para evitar la pérdida de sus acciones.

El apoyo se da en el marco de la apelación por el turnover (transferencia) de acciones, el capítulo de la extensa causa que Burford Capital intenta ejecutar para cobrarse la condena de más de 18.000 millones de dólares.

Este viernes, mientras el vocero presidencial Manuel Adorni realizaba su cotidiana conferencia de prensa, se emitió un comunicado oficial del Gobierno para confirmar que Argentina sumó 12 apoyos internacionales «históricos» que respaldan su posición en la apelación para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF.

El comunicado subraya el papel de Estados Unidos, que por tercera vez acompaña la defensa argentina en este litigio. El Gobierno resaltó el hecho como un «logro trascendental» y una muestra del vínculo estratégico alcanzado gracias a las «buenas relaciones» que promueve el presidente Javier Milei.

Asimismo resalta la participación de Israel que marcó un «precedente histórico» al presentarse por primera vez como amicus curiae en una causa de esta naturaleza. Según la Procuración, esto «refleja la solidez de los lazos bilaterales y el reconocimiento de la seriedad de los argumentos de la defensa argentina».

Fallo YPF: quienes se sumaron al apoyo internacional

A los respaldos destacados por el Gobierno, también se suman los amicus curiae de:

Italia

Ecuador

Uruguay

Chile

Rumania

Ucrania

También manifestaron su apoyo la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Bank Policy Institute junto con la American Bankers Association. Francia, por su parte, envió una carta diplomática en apoyo a la posición argentina.

La Procuración del Tesoro de la Nación reiteró que el respaldo internacional que recibieron «fortalece de manera contundente la posición de la Argentina» en una etapa clave del proceso judicial.