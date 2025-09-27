Juicio por YPF: Argentina presentó otra apelación para evitar revelar los chats de Luis Caputo y Sergio Massa

Argentina presentó su tercera apelación en el juicio por YPF por el cual fue condenada por la jueza Loretta Preska a pagar 16 millones de dólares como parte de una sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta vez la medida se presentó con el objetivo es evitar la entrega de mensajes que hubieran mantenido los últimos dos titulares del Ministerio de Economía, Sergio Massa y el actual ministro, Luis Caputo.

El recurso fue presentado el viernes por la noche ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York. Esta vez apuntó a la orden de Preska y se solicitó que se revise la exigencia que impuso sobre la entrega de comunicaciones, dispositivos personas y cuentas «referidas a comunicaciones off the record» por parte del exministro, Sergio Massa, y el actual, Luis Caputo.

Fuentes allegadas al expediente confirmaron al sitio Infobae que previo a esto, el petitorio incluiría una rendición de cuentas por parte de los últimos ministros de economía, pero no se descartaba la posibilidad de que incluyera a funcionarios de la actual o anteriores gestiones.

Juicio por YPF: la orden formulada por Preska «vulnera la soberanía argentina»

La orden formulada por la jueza Preska surge de un proceso judicial conocido como «Discovery» del alter ego. El propósito es probar el argumento de la demanda de que el Estado y la petrolera «son lo mismo», situación que podría también afectar a otras empresas como Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.

La Procuración del Tesoro denunció que esta medida ordenada «viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina». Además resaltaron que «vulnera la soberanía argentina y no conduciría al hallazgo de activos ejecutables de la República».

La defensa del Estado remarcó que se brindó una «extensa cooperación» y se entregaron más de 100.000 páginas de documentos con datos sobre las cuentas financieras en los Estados Unidos, Argentina y otros países. «Es evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery: su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar ‘arrojar arena en los engranajes’ de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía», apuntó la Procuración.

Juicio por YPF: la apelación que se presentó el 25 de septiembre

El jueves 25 de septiembre Argentina presentó otra apelación en la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York. En el documento presentó una serie de argumento contra la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF que posee a los demandantes Burford Capital y Eton Park Capital Management.

Según el informe compartido en Infobae, la presentación ante la Cámara de Apelaciones se centra en cuatro puntos:

“Violación de la inmunidad soberana: la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. El Congreso norteamericano, al sancionar la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) en 1976, estableció excepciones a dicha inmunidad solamente para bienes situados en EEUU, nunca para bienes fuera de su territorio”. “Interpretación errónea del derecho de Nueva York: se aplicó indebidamente la norma de ‘turnover’, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio». Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas (“FSIA”) al caso: señalan que las acciones de YPF no están ‘en los Estados Unidos’, nunca fueron ‘utilizadas en una actividad comercial en EEUU’ ni ‘en la actividad comercial que dio origen al reclamo’, requisitos exigidos por la FSIA. “Violación del derecho argentino e internacional: la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (’comity’) y la doctrina del acto de Estado (’act-of-state doctrine’), pilares de las relaciones entre naciones”.

Si bien la apelación de Argentina ya fue presentada, se estima que la definición del proceso se dará a conocer durante el primer trimestre de 2026.

Con información de Infobae