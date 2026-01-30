Cómo es el «China Zorrilla», el buque eléctrico más grande del mundo que conectará Argentina con Uruguay

Su sistema de propulsión está alimentado por más de 5.000 baterías, que alcanzan una capacidad instalada de 40 MWh. Foto: gentileza.

«China Zorrilla» es el nombre del buque eléctrico más grande del mundo, cuyo destino es operar en el Río de la Plata conectando a Argentina y Uruguay a través de la ruta Colonia del Sacramento-Buenos Aires, una de las más utilizadas de la región. Ya comenzó sus pruebas operativas en Australia, y promete marcar un hito en la transición energética a nivel mundial.

El buque China Zorrilla fue adquirido por Buquebus, empresa que de transportes fluviales y terrestres que conecta a Argentina y Uruguay. Su nombre no es casual, ya que fue bautizado en homenaje la famosa actriz uruguaya

Fue construido por el astillero australiano Incat, una firma que es referente mundial en la fabricación de buques de alta velocidad. El ferri comenzó sus ensayos en el río Derwent, en la ciudad australiana de Hobart, antes de que ser enviado a Sudamérica.

El proyecto, identificado técnicamente como Casco 096, se trata del buque eléctrico más grande del mundo dentro de su categoría, con 130 metros de eslora. Es el único de su tipo que cuenta con la capacidad de operar exclusivamente con energía almacenada en baterías a gran escala.

Desde la presidencia de Incat, se destacó que lograr mover una estructura de aluminio de dimensiones tan grandes solamente con energía eléctrica confirma la viabilidad del China Zorrilla. Anticiparon que esperan que para inicios de marzo el buque arribe a Uruguay.

Así funciona el «China Zorrilla»

Su sistema de propulsión está alimentado por más de 5.000 baterías, que en conjunto alcanzan una capacidad instalada de 40 megavatios por hora (MWh). De esta manera el buque podrá cruzar el Río de la Plata sin usar combustibles fósiles, lo que permite reducir la huella ambiental del transporte fluvial entre Argentina y Uruguay.

Tiene la capacidad de transportar alrededor de 2.100 pasajeros y 225 vehículos. El trayecto Colonia del Sacramento-Buenos Aires, de aproximadamente 50 kilómetros, suele completarse en un poco más de una hora.