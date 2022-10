Gasoducto a Vaca Muerta: la comunicación confusa de una obra clave 

Hoy nadie discute la centralidad del gasoducto Néstor Kirchner que es una obra de infraestructura clave para el país y una de las más importantes de, por lo menos, los últimos 10 años. Desde su anuncio hasta la fecha, el caño atravesó diversos contratiempos y hasta una judicialización, pero algo que se mantuvo durante todo el proceso fue una estrategia de comunicación desprolija y confusa.

Como todo lo que involucra al proyecto, la obra requería de un manejo de información claro, no solo para poder resaltar su importancia, evitar conjeturas y especulaciones, sino porque el calibre de la obra así lo demandaba.

El caso más cercano en el tiempo de esta situación se dio la semana pasada, cuando el gobierno anunció el arribo de caños para el Néstor Kirchner, pero que en realidad eran para una obra complementaria (ver adelante).

Para poner en contexto, según detalló públicamente el ministro de Economía, Sergio Massa, si el gasoducto hubiese estado operativo este año, el Estado se hubiese ahorrado 4.900 millones de dólares.

Además, la obra generará 10.000 puestos de trabajo directos y hasta 40.000 indirectos, y se espera que el próximo invierno el ahorro sea de 2.920 millones de dólares.

Los caños que no eran para el Néstor Kirchner

La semana pasada, el gobierno nacional anunció en un acto oficial la llegada de los primeros caños para el gasoducto a Vaca Muerta, con Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royón, a la cabeza.

Nuevamente la comunicación de esto fue, por lo menos, confusa y es que, en primer lugar, los caños anunciados los rescataron de los depósitos de la AFIP, lo que explica la presencia de su titular, Carlos Castagnetto, en el anuncio, y, en segundo lugar, su destinó será una obra complementaria al Néstor Kirchner.

En detalle, la estatal Energía Argentina (Enarsa, exIeasa) comunicó el despacho de más de 7.440 caños de 30 pulgadas que habían sido comprados entre 2008 y 2012 y posteriormente abandonados desde 2015.

Sin embargo, estos caños no se utilizarán para la traza del Néstor Kirchner, sino para el gasoducto Mercedes-Cardales, de 73 kilómetros, en la provincia de Buenos Aires. Hay otros 7 kilómetros que serán un loop que permitirá conectar el gasoducto Néstor Kirchner con el Neuba II.

En otras palabras, esta traza permitirá la unión del sistema de transporte de gas sur con el norte, lo que diversificará el abastecimiento.

Nada tienen que ver con los 573 kilómetros que abarcan la primera etapa del Néstor Kirchner que unirán la localidad de Tratayén en Neuquén con Salliqueló en Buenos Aires.

El spot oficial que anunció en febrero la puesta en marcha del ducto

Otro ejemplo de la comunicación confusa del oficialismo es el spot publicitario que lanzó el equipo del exsecretario de Energía, Darío Martínez, en febrero de este año. “El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha”, enunció la propaganda en aquel momento, y para esa fecha ni siquiera estaba en marcha la licitación de la obra que llegó cuatro meses más tarde.

Incluso hoy todavía no está claro cuál será el costo final que tendrá la obra y es que el precio que se calculó inicialmente, y se había presupuestado, se vio afectado por la macroeconomía, inflación, devaluación y precios internacionales. Un tema que el oficialismo esquiva cada vez que es consultado.

Si bien esto no implica que no se vayan a cumplir con los plazos previstos y mucho menos que el caño no va a estar operativo para junio del año que viene -por ahora no hay indicios de que esto vaya a suceder- sí queda en evidencia la estrategia de comunicación desordenada de la obra.

Los efectos colaterales del nubarrón informativo

Río Negro publicó recientemente que la localidad de Añelo en Neuquén, la ciudad cabecera de los desarrollos de Vaca Muerta, recibe hasta cuatro familias por semana en busca de ofertas laborales. La realidad es que la mayoría de esas familias tienen que emprender el retorno a sus lugares de origen y otras quedan en la zona con trabajos informales.

(Foto: archivo Yamil Regules)

Precisamente el intendente de Añelo, Miltón Morales, denunció que la comunicación “errónea, anticipada o confusa” de estas obras tiene efectos colaterales serios para la economía regional de la localidad petrolera.

Añelo no tiene una oferta considerable de alquileres y los que hay están en línea con los salarios petroleros. Pero además la ciudad tampoco tiene servicios básicos para contener el abultado arribo de familias.

Incluso, en algunos casos, se llegó a pagar la nafta o los pasajes de vuelta a las personas que arribaron a la ciudad en busca de oportunidades que no encontraron.

Cómo está la construcción del gasoducto a Vaca Muerta

La construcción del gasoducto Néstor Kirchner se dividió en tres partes, de las cuales las primeras dos fueron adjudicadas a la UTE conformada por el grupo Techint y Sacde (Pampa Energía) y el último a la firma BTU.

En detalle, la UTE Techint-Sacde, quedó encargada de la construcción de 440 kilómetros (tramo 1 y 2) del gasoducto que unen la Planta de Acondicionamiento Tratayén hasta el kilómetro 440 de la trazada. Mientras que el último tramo, de 133 kilómetros, que parte del kilómetro 440 hasta Salliqueló, será el de BTU.

Para esta obra no solo no hay caños guardados, sino que tampoco el país tiene capacidad instalada para la fabricación de las chapas necesarias y serán importadas desde Brasil. La proveedora que ganó la licitación de Nación fue Tenaris, también del grupo Techint.

Recientemente comenzaron a llegar las primeras chapas laminadas para hacer el rolleo y así darle la forma tubular de las mismas que se harán en la planta de Tenaris de Valentín Alsina. Para esto la empresa contrató a 300 empleados nuevos para trabajar en tres turnos y poder hacer frente a lo que denominaron “un desafío industrial”.

Este proceso tomará vuelo a partir de este mes y se espera que se despache un camión cargado con los caños cada 7 minutos hasta los tres frentes de obra, en un operativo logístico que se realizará durante las 24 horas al día.