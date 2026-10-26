Quintana Energy pisa el acelerador con cuatro pozos en Santa Cruz por US$ 39,4 millones

La operadora Quintana está poniendo en marcha una campaña de cuatro pozos en Anticlinal Aguada Bandera, en el marco de un plan de trabajos comprometidos que prevé una inversión total estimada de US$ 39,4 millones hasta 2035. El programa tendrá continuidad con nuevas perforaciones dirigidas a la formación D-129.

El Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz, informó que la empresa Quintana está iniciando una nueva campaña de perforación en el área Anticlinal Aguada Bandera, en el marco de los compromisos asumidos en el acuerdo de prórroga firmado en 2024. El área Anticlinal Aguada Bandera está ubicada en el norte de la provincia de Santa Cruz, aproximadamente a 60 km de la localidad de Las Heras.

La campaña contempla la perforación de cuatro pozos, con objetivo principal en la formación Bajo Barreal. Además, algunas de estas perforaciones permitirán obtener información sobre la formación D-129, aportando nuevos datos para su evaluación.

Como parte de la continuidad del programa, Quintana prevé iniciar entre enero y febrero de 2027 una segunda campaña de perforación, dirigida específicamente a la formación D-129, con objetivos no convencionales. Para esta etapa, se proyecta incorporar un equipo de mayor capacidad, adecuado para alcanzar mayores profundidades.

Inversión

Las actividades forman parte del Plan de Trabajos Comprometidos establecido en el acuerdo de prórroga, que contempla una inversión estimada de US$ 39,4 millones entre 2024 y 2035. El programa incluye la perforación de 13 pozos nuevos, dos operaciones de fractura no convencional en la formación D-129 y distintas intervenciones e inversiones en infraestructura.

Asimismo, prevé la adecuación de instalaciones existentes, la construcción de nuevas instalaciones, la incorporación de una planta de tratamiento de agua, polímeros y la conversión de pozos para tareas de inyección y producción de agua.

La puesta en marcha de esta campaña, se inscribe en una nueva etapa para la actividad hidrocarburífera de Santa Cruz, en la que la recuperación de los programas de perforación y la incorporación de equipos resultan fundamentales para incrementar la actividad, sostener el empleo y dinamizar el entramado de empresas y servicios vinculados a la industria.