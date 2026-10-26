WIM Argentina alienta la permanencia femenina en la minería: “La eficiencia y compromiso de las mujeres está ampliamente demostrado»

En un contexto donde la minería en Argentina tiene un funcionamiento diferente en cada territorio, desde Women in Mining (WIM) apuntan a federalizar las oportunidades y que los beneficios lleguen a las mujeres de las comunidades locales. Este trabajo lo desarrollan a través de mujeres referentes en cada provincia que integran las empresas locales, cámaras, instituciones y ONG de distintas localidades. Mujeres comprometidas no solo con WIM si no con su desarrollo local.

“La articulación y adaptación de los proyectos es fundamental en cada territorio, porque las necesidades y oportunidades son diferentes”, explicó en diálogo con Energía On Silvia Rodriguez, Vicepresidenta Comisión Directiva WIM Argentina, representando a Tamar Mining SA.

Silvia Rodriguez, Vicepresidenta Comisión Directiva WIM Argentina, representando a Tamar Mining SA. Foto gentileza.

En un abordaje por los objetivos principales de la organización y deliennado a dónde apuntan llegar Rodriguez detalló que durante los primeros años de WIM se enfocaron en instalar el tema de la inclusión de la mujer en agenda y facilitar el ingreso de más mujeres a la minería. Sin embargo, el objetivo urgente que identifican hoy está en la permanencia, el desarrollo de carrera y la llegada a puestos de toma de decisión.

“Esto sin perder el foco en temas clave como la corresponsabilidad en los cuidados, la brecha salarial, infraestructura y violencias; que son las principales causas de deserción laboral”, agregó.

El valor diferencial

Entre las herramientas que se utilizan para dar mayor visibilidad a las mujeres en la industria desde WIM, Rodriguez aseguró que WIM está conformada por empresas de todo el país, y ahí se encuentra su valor diferencial porque permite un trabajo federal. Actualmente trabajan desarrollando programas de investigación, formación y mentorías. “Trabajamos sobre la visibilización de buenas prácticas y liderazgos y articulamos constantemente nuestros objetivos con instituciones de las distintas provincias”, señaló.

En el caso Neuquén ya han realizado encuentros junto con referentes de instituciones educativas y el gobierno de Neuquén. Mientras que con Río Negro aún no han concretado trabajos pero están expectantes a que se abra la puerta para poder articular programas junto a empresas y lideres locales.”De a poco consolidaremos nuestra presencia en todas las provincias mineras”, sostuvo.

Para Rodriguez, los desafíos que hoy en día siguen sorteando las mujeres dentro de la industria ya no van por el lado de que la mujer no está capacitada para la operación o la minería, según sostuvo es una discusión que ya no existe. “La eficiencia y compromiso de las mujeres está ampliamente demostrado en mina, planta y gestión”, remarcó.

“El desempeño y las aptitudes laborales trascienden la distinción de género. Los desafíos presentes son la conciliación familiar por el tema de cuidados, el desarrollo de carrera y el entorno laboral, que debe ser inclusivo y sano para garantizar el trabajo de los equipos diversos en la empresa”, argumentó.

Otro desafío que están trabajando concretamente desde WIM es en el desarrollo de la “Guía para la Construcción de Campamentos Inclusivos.» Se busca dar un enfoque integral al proyecto desde la etapa de exploración teniendo en cuenta detalles relacionados con infraestructura – sanitarios por ejemplo; salud, en este caso incluyendo salas de lactancia; zonas de esparcimiento para la convivencia y un capítulo aparte para lo referido a herramientas / ropa de trabajo, adecuada para cada tarea. Aún queda concretar detalles pero se espera que la guía esté disponible en los próximos meses.

Sumar a la cadena de valor

Silvia Rodriguez, junto a su equipo de trabajo. Foto gentileza.

Pensando en la cadena de proveedores, desde WIM se trabaja para que las empresas mineras incorporen mujeres en sus estructuras de trabajo. “Nuestro objetivo y los programas que desarrollamos tienen una mirada integral y están dirigidos a las mujeres que quieren ingresar a empresas mineras o aquellas líderes o integrantes de empresas proveedoras que se quieren sumar a la industria”, detalló Rodriguez.

Este año, teniendo en cuenta los requerimientos internacionales que deben cumplir las empresas mineras, desarrollaron la plataforma de capacitación WIM Academy (https://www.wimacademy.com ) para que las empresas proveedoras tengan acceso a espacios de formación que les permita acceder y alinearse a estos requerimientos. En esta primera etapa se habilitó el programa de formación con foco en DEI y tecnologías emergentes.

La vicepresidenta de la Comisión Directiva WIM Argentina, realiza trabajos comunitarios en relación con la activiada minera. Foto gentileza.

Entre las acciones concretas que desarrollan para que los más jóvenes puedan ver a la minería como una opción real de carrera, Rodriguez explicó que están trabajando con estudiantes de todo el país. Han convocado a alumnos de carreras STEM para espacios de sensibilización en donde pueden vincularse con referentes WIM de distintas empresas.

“Participamos en encuentros como el de CADEG; vinculando líderes locales y compartiendo casos de éxito de inserción laboral; desarrollamos programas de mentoría locales e internacionales, nos sumamos a las currículas de formación en instituciones como INSUTEC en Mendoza o UCASAL en Salta e implementamos las Becas de Cuidados WIM para que mujeres estudiantes puedan contar con apoyo económico y no dejar sus estudios por cuidados de hijos o adultos mayores”, detalló.

“Es indispensable que los adolescentes conozcan desde el colegio las oportunidades de desarrollo y crecimiento que brinda la industria minera”, puntualizó.

La nueva gestión del período 2026-2028 en WIM, tiene sus prioridades institucionales claras. En lo que resta de 2026, sus esfuerzos estarán enfocados en consolidar programas que ya han demostrado resultados positivos.

Entre ellos, la continuidad del Programa de Mentoring Internacional, la capacitación de proveedores a través de la iniciativa Califica BP WIM, las Becas de Cuidados y la realización del Encuentro Regional WIM Latam, que tendrá lugar en diciembre y reunirá a referentes de los distintos países de la región donde existe presencia de WIM.

“Pensando en el período 2026-2028, queremos profundizar nuestro trabajo en cuatro ejes estratégicos: liderazgo femenino, desarrollo de talento joven, inclusión de mujeres de comunidades vinculadas a la actividad minera y posicionamiento institucional”, concluyó.