Vaca Muerta recibió a la titular del FMI: YPF mostró a Kristalina Georgieva el potencial exportador de Argentina

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, recorrieron las instalaciones de YPF en Loma Campana, que aporta el 16% del petróleo que produce Argentina en Vaca Muerta.

Durante la visita al yacimineto, recorrieron un equipo de perforación de última generación, donde mantuvieron contacto con empresas de servicios locales e internacionales que operan en la cuenca, entre ellas TSB y MARBAR, dedicadas a servicios petroleros, y SLB y DLS, especializadas en perforación y terminación.

Vaca Muerta recibió a la titular del FMI. Foto gentileza.

Además del recorrido, la titular del FMI dialogó con trabajadores que desarrollan sus tareas diariamente en Vaca

Muerta.

Recibimos a @KGeorgieva, @LuisCaputoAR y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía.



Tuvimos una reunión muy productiva y… pic.twitter.com/I21cRidQup — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) July 28, 2026



“Fue un orgullo recibir a Kristalina Georgieva y a todo su equipo en Loma Campana, el yacimiento más

importante de YPF. Su visita fue una oportunidad única para mostrarle de primera mano la transformación que estamos impulsando en la compañía y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía», afirmó Horacio Marín, presidente de YPF.

Vaca Muerta recibió a la titular del FMI. Foto gentileza.

La hoja de ruta de YPF

YPF lidera los proyectos estratégicos VMOS y Argentina LNG, iniciativas que permitirán transformar a la

Argentina en un exportador neto de energía y generar ingresos por exportaciones superiores a los 30.000

millones de dólares anuales adicionales a partir de 2030.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la principal obra de infraestructura impulsada por YPF para ampliar las exportaciones de petróleo argentino, ya superó el 70% de ejecución y se encamina a iniciar sus primeras exportaciones entre fines de este año y comienzos de 2027.

Así lo informó rcientemente Maia Goldin, gerenta de Estrategia de la compañía, durante una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación.

La empresa en paralelo, impulsa una plataforma de crecimiento de largo plazo basada en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

Esa estrategia incluye la expansión del offshore y el crecimiento de las energías renovables, segmento en el que la compañía se consolidó como el tercer productor de energía eléctrica del país, con 18 proyectos en operación y construcción y una capacidad instalada superior a los 3,8 GW.



