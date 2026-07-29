El petróleo pasó al frente de las exportaciones argentinas: superó al maíz y a la soja en el primer semestre de 2026

El avance de la producción no convencional consolidó al petróleo como el principal producto exportado del país y reforzó el aporte del sector energético a la generación de divisas. Foto gentileza.

El petróleo crudo es actualmente el principal producto de exportación de la Argentina. El mismo lidera el ranking del primer semestre de 2026, al superar por primera vez a los principales complejos agroindustriales en el ranking de ventas externas. El desempeño refleja el crecimiento de la producción en Vaca Muerta y el mayor peso que ganó el sector energético en la generación de divisas.

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) en base a datos del INDEC, las exportaciones de aceites crudos de petróleo alcanzaron los US$4.693 millones entre enero y junio, lo que representó un incremento interanual del 47,7% respecto de los US$3.177 millones registrados en el mismo período de 2025.

Con ese resultado, el crudo explicó el 9,5% del total exportado por el país durante el semestre. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay.

Cómo quedó el ranking de exportaciones

El segundo lugar fue para el maíz en grano, excluido para siembra, con exportaciones por US$4.171 millones, un 6,7% más que en el primer semestre del año pasado. Entre sus principales compradores se ubicaron Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita.

En tercer lugar quedó la harina y los pellets derivados de la extracción del aceite de soja, con ventas por US$4.161 millones y un crecimiento interanual de apenas 0,7%, lo que le hizo perder el liderazgo que había mantenido un año antes.

El listado continuó con el aceite de soja en bruto, que exportó US$3.163 millones, el oro para uso no monetario, con US$2.913 millones; los vehículos para transporte de personas, con US$2.510 millones; el trigo y morcajo, con US$2.317 millones, la carne bovina congelada, con US$1.302 millones, el aceite de girasol en bruto, con US$1.165 millones, y los porotos de soja, con US$1.022 millones.

En conjunto, las exportaciones argentinas totalizaron US$49.454 millones durante el primer semestre de 2026, un 24,4% más que en igual período del año anterior. Los diez principales productos concentraron el 55% del total exportado.

El avance del petróleo también se reflejó en la balanza comercial de combustibles y energía. Según datos del INDEC, el sector acumuló un superávit de US$5.076 millones, un aumento del 61,7% frente a los US$3.139 millones registrados en la primera mitad de 2025.

Las exportaciones energéticas alcanzaron US$6.594 millones, con un crecimiento interanual del 42,5%, mientras que las importaciones sumaron US$1.518 millones, apenas un 1,9% más que un año antes. Dentro del sector energético, el petróleo concentró el 71,2% de las exportaciones, seguido por las naftas, los butanos licuados y el propano licuado.

El invierno elevó las importaciones de gas

Pese al fuerte crecimiento exportador, durante junio las importaciones energéticas aumentaron hasta US$765 millones, impulsadas por mayores compras de gas natural licuado (GNL) y gasoil para cubrir la demanda invernal. En el acumulado del semestre, las principales importaciones correspondieron al GNL, la energía eléctrica y el gas natural en estado gaseoso.

El incremento responde a la mayor demanda estacional de gas durante el invierno y a las limitaciones de la capacidad de transporte para abastecer los centros de consumo desde las cuencas productoras. Aun así, el crecimiento de las exportaciones de petróleo permitió más que compensar esas compras y mantener un saldo positivo superior a los US$5.000 millones.

Las perspectivas para el cierre de 2026 anticipan un nuevo crecimiento de las exportaciones energéticas, impulsadas por la expansión de la infraestructura de transporte.

Entre los proyectos clave aparece el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que unirá Allen con Punta Colorada, en Río Negro. La obra ya supera el 75% de avance y permitirá incorporar una capacidad adicional de evacuación de 190.000 barriles diarios, con una capacidad final de 550.000 barriles por día.

Con la puesta en marcha del proyecto, prevista hacia fines de este año, las proyecciones indican que las exportaciones de combustibles y energía podrían alcanzar US$11.300 millones en 2026 y superar los US$18.500 millones durante 2027, consolidando al petróleo como uno de los principales motores del ingreso de divisas para la economía argentina.