Hidrocarburos: una mirada a su histórica jurídica

De la Colonia a Vaca Muerta, la historia de los hidrocarburos argentinos se escribe entre leyes, decretos y fallos de la Corte.

El derrotero de los hidrocarburos en Argentina invita a revisitar un trayecto de 250 años guiado por la actuación del Estado Nacional, la participación de las provincias en el producido (crudo, gas, combustibles), la presencia omnisciente y ubicua de YPF, así como el acompañamiento del resto de la industria.

Como suele suceder en los debates en torno a la gobernanza de los hidrocarburos, los análisis están atravesados por dos clivajes distintos: por un lado, el dilema mercantil (público vs. privado), y por el otro, la díada institucional (nacional vs. provincial). En ambos casos se requiere del estudio circunstanciado y cronológico de la legislación minera y su traducción jurisprudencial (amén de las opiniones doctrinarias), a efectos de delinear la génesis y evolución de este sector productivo.

En este marco, el libro “Historia jurídica de los hidrocarburos”, de reciente edición, abarca desde la época del Virreinato y la Colonia hasta la más reciente actualidad. Ello, con la Ley de “Bases” como último hito del derrotero histórico, con eje en la normativa constitucional, legal y reglamentaria de los recursos naturales, la minería y los hidrocarburos, así como en la jurisprudencia relevante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, a través del texto es posible desandar un íter cronológico desde las leyes de Indias (1700s), el Código de Minería (1886) y las primeras leyes de hidrocarburos (1935 y 1958), pasando por las reformas constitucionales (1949 y 1994), y llegando a la vigente regulación en la materia:

El famoso (y nunca “democratizado”) decreto-ley 17.319/67, que contiene el régimen integral de los hidrocarburos;

La ley “corta” (2007) que traspasó los recursos naturales a las provincias vía “dominio originario”;

La ley de Soberanía Energética y expropiación de YPF (2012);

La ley de los recursos no convencionales de Vaca Muerta (2014); y

La reciente Ley del “Bases” (2024), que contiene capítulos sobre hidrocarburos, gas natural, empresas públicas energéticas y el célebre RIGI.



A todo este andamiaje legal, debidamente compilado y analizado, es preciso añadirle los fallos señeros del máximo tribunal federal de justicia (la CSJN). El objetivo es recuperar las marcas que fueron dejando la época colonial, los primeros aprontes de organización nacional (delegación provincial en el Gobierno Federal para conformar la “unión nacional), la famosa “batalla del petróleo” (Illia vs. Frondizi), las normas de facto, la recuperación democrática y el logro del autoabastecimiento, las privatizaciones de los ’90, con YPF incluida (la cual supo ser “pública” durante toda su historia –salvo 13 años), la irrupción salvadora de Vaca Muerta en 2011 (y la labor pionera y a riesgo de… YPF), así como la reciente normativa desreguladora del actual Gobierno, cuya impronta en favor del mercado, las exportaciones y la maximización de la renta revela un quiebre histórico en la materia.

En fin, sigue siendo indispensable para nuestro presente adentrarse en el mundo de los hidrocarburos, en los megaproyectos de infraestructura (como el VMOS y el GNL flotante), así como en la tangible y resiliente presencia de la energía fósil en la demanda interna. Tan imprescindible como asumir que este presente es inentendible sin repasar las líneas de continuidad y ruptura en una evolución histórica rica por demás, fundada sobre los pilares del derecho de minas y sus conceptos más relevantes, como el dominio y jurisdicción de los recursos naturales, en un todo calibrado a través del prisma de la Constitución, las leyes federales y las sentencias de la CSJN.

(*) El autor es Doctor en Derecho (UBA), director del Instituto de Gas y Petróleo (Igpuba) y titular de la consultora Paspartú. El libro puede descargarse libremente de la web de la Universidad Nacional de José C. Paz: Historia jurídica de los hidrocarburos |(Edunpaz).