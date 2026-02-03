Hoja de ruta definida: Los dos hitos que definirán el futuro de Salta en el litio este año

NOA Lithium Brines Inc. anunció la contratación de Montgomery & Associates (M&A) para comenzar las actividades clave para el modelo hidrogeológico del salar del Río Grande. El objetivo está enfgocado en apoyar el Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Río Grande, que se espera que se complete antes de finales de este año.

Una de las tareas preliminares para el Estudio de Factibilidad Preliminar es la preparación de un Informe de Balance Hídrico de la Cuenca, el cual está previsto que concluya antes del primer trimestre del año. Consiste un informe de ingeniería fundamental para el proyecto, que cuantifica los flujos de entrada y salida, así como los cambios de almacenamiento de agua dentro del sitio del Proyecto.

El Director Ejecutivo de NOA, Gabriel Rubacha, declaró: “Este es otro hito en el camino hacia la factibilidad del Proyecto Río Grande. Nuestro objetivo este año sigue siendo completar el Estudio de Factibilidad Preliminar y este evento marca el inicio de las actividades necesarias para lograrlo”.

Mapa del Proyecto Río Grande de NOA Lithium. Foto: gentileza.

M&A trabaja en el Proyecto Río Grande de NOA desde 2023, y cuenta con amplia experiencia en Argentina y en la región. También fue parte de muchos de los proyectos en operación y en desarrollo en Argentina, incluyendo múltiples proyectos de salmuera de litio en producción y en etapa de desarrollo.

Acerca de las empresas involucradas en el proyecto

NOA es una empresa de exploración y desarrollo de litio formada para adquirir activos con un significativo potencial de recursos, y todos sus proyectos se encuentran en Salta, dentro del área denominada Triángulo del Litio, que se extiende por Argentina, Chile y Bolivia.

La empresa es una de las mayores carteras de reclamos de salmuera de litio en esta región que no pertenece a una empresa productora, y tiene posiciones clave en tres salares prospectivos: Río Grande, Arizaro y Salinas Grandes, sumando un total de más de 140,000 hectáreas.

Acerca de M&A, es una firma internacional de consultoría en recursos hídricos que se especializa en servicios de gestión y geología hidrogeológica minera, incluyendo la caracterización de las condiciones de los acuíferos. Su oficina central se encuentra en Arizona, Estados Unidos.

Ha estado operando desde 1984, con oficinas en Sudamérica ubicadas actualmente en Salta y en Santiago de Chile. La lista de clientes de M&A incluye a la mayoría de las entidades mineras nacionales e internacionales que operan a lo largo del continente americano.