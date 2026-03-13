Horacio Marín sobre el futuro del petróleo: «Para mí, va a estabilizarse en una banda entre 70 y 82 dólares»

Luego de la Argentina Week, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, habló sobre su parecer del evento, y opinó sobre cómo el impacto de la guerra en Medio Oriente podría influir en la industria nacional del petróleo y el gas. Estimó que el precio del petróleo se estabilizará entre los 70 y 83 dólares a mediano plazo.

“Fue un evento extraordinario. Se nota mucho el interés, porque Argentina es un proveedor seguro alejado de la zona de conflictos«, comentó en una entrevista para Forbes Argentina.

Cuando se le consultó si observó un mayor interés de invertir en Argentina tras el inicio de la guerra, aseguró que lo notó en las reuniones con los bancos: «Yo estuve la semana pasada acá y se nota el interés como proveedor seguro. Desde el punto de vista geopolítico, a los proyectos de Argentina les viene bien esto».

«Hay muchísimo interés porque, ante los conflictos en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, el suministro seguro pasó a ser prioritario. Argentina está lejos de esas zonas de conflicto, tiene acceso a dos océanos y cuenta con recursos robustos», argumentó.

«Creo que el estrecho de Ormuz se va a normalizar y el petróleo debería bajar«, auguró sobre el futuro del conflicto, y calculó que el precio se estabilizará entre los 70 y los 82 dólares. «Ese es un número de equilibrio lógico sin el efecto transitorio de la guerra”, añadió.

Hay muchísimo interés porque, ante los conflictos en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, el suministro seguro pasó a ser prioritario. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Marín se mostró contento con el desempeño de la Argentina Week, y aseguró que se pudieron mostrar las oportunidades que tiene el país, destacando la presencia del presidente Javier Milei, sus ministros y el presidente del banco central, Santiago Bausili.

«Para el inversor extranjero es fundamental ver la importancia del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) y los cambios hacia la apertura, la seguridad jurídica y la seguridad cambiaria» añadió.

«Vamos a aplicar el RIGI a todos los proyectos que podamos» adelantó Marín respecto a los planes de YPF. Sobre la escala de las inversiones, indicó: «Si tomamos las locaciones auditadas que tiene YPF, que son unas 16 mil, estamos hablando de 220 mil millones de dólares. Es algo gigante y el 70% de eso aproximadamente puede entrar en el RIGI».