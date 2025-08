Marín de YPF: «Me quedé corto con los US$ 30.000 millones de exportaciones anuales»

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró hoy en el cierre del Energy Forum de AmCham que se quedó corto con la proyección de que la industria del petróleo y el gas exportará 30.000 millones de dólares por año a partir del 2031 y precisó que «va a ser mucho más porque es wet«.

Marín planteó la cifra «30 -31» en las Jornadas de Energía del Diario Río Negro, pero ahora advirtió que «me quedé cortísimo». Si bien desde el escenario no precisó los números, EnergíaOn le consultó a Marín sobre este nuevo cálculo y explicó que «todos los proyectos de GNL son con wet gas, así que tenemos dos Compañías Mega más para hacer».

A lo que se refirió el CEO de YPF, es que al utilizarse gas de las ventanas de Vaca Muerta que no solo contienen gas -que se denomina gas seco- sino que al estar vinculadas con el petróleo también cuentan con líquidos, como el propano, butano, etano y gasolina líquida, que deben ser separados antes de procederse a licuar el gas y hacerlo GNL.

Esos líquidos tienen no solo un mercado doméstico, como son las garrafas, sino también de exportación que según estimó Marín, superarían por mucho los 5.000 millones de dólares de exportaciones anuales.

El CEO de YPF sostuvo que «estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo con el GNL, en dos años vamos a estar exportando 100 millones de metros cúbicos de gas por día que es más de la mitad de toda la producción que hoy tiene Argentina».

Y en ese sentido precisó que «durante el primer Q (por trimestre) del 2026 vamos a firmar los FID (decisión final de inversión, por su sigla en inglés) por los dos, con Eni y con Shell».

Marín habló de la baja de actividad en Vaca Muerta

El CEO de YPF también se refirió a la situación que se vive recientemente en Vaca Muerta, donde la cantidad de etapas de fractura se contrajo un 30% en los últimos dos meses y ya son 1.200 los operarios despedidos.

Marín reconoció que «es posible que tengamos que bajar algunas fracturas pero es por los baches que tenemos con los socios internacionales«, aunque remarcó que «lo que pasa es normal, tenemos que acostumbrarnos a una Argentina normal, que cuando baja el precio del petróleo, baje un poco la actividad».

De todas formas, Marín fue claro y sostuvo que «para mí a Vaca Muerta no la parás más y a YPF no la parás más». Por lo que explicó que «se está hablando de 5 rigs que bajan -que salen de operación- y no es grave».

Tras lo cual sostuvo que «se va a llegar al 2030 con el millón de barriles de petróleo por día, porque siempre digo que con 45 el barril YPF igual gana, lo que sí gana menos. Por eso salimos de los convencionales, YPF perdía plata en convencionales y no estaba invirtiendo correctamente para los accionistas».