Hubo un derrame de petróleo en el Estuario de Bahía Blanca: qué dijo la empresa

El alcance de la contaminación notificada por la empresa fue de 40 litros de petróleo. (Foto: gentileza).

Días atrás se produjo un derrame de petróleo en el Estuario de Bahía Blanca que activó todas las alarmas. El incidente ocurrió en Puerto Rosales, en el muelle de la operadora Otamerica, que tras detectar una «situación anómala» suspendió sus operaciones y realizó una inspección de sus instalaciones.

El pasado 8 de enero, a partir del incidente, la empresa activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (PLANACON), mediante el aviso a la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Según informó la compañía, al percatarse del derrame suspendió las operaciones y llevó a cabo una inspección de las instalaciones y del espejo del agua. Realizó trabajos de contención y control por medio de barreras absorbentes y afirmó que hubo aproximadamente un total de 40 litros de petróleo vertidos en el estuario.

A la madrugada del día siguiente, informaron que llevaron a cabo relevamientos adicionales que «confirmaron la ausencia de producto remanente» en el lugar. La compañía continuó con los monitoreos marítimos y aéreos, con presencia del ministerio de Medio Ambiente de la Provincia.

«Durante todo momento Otamerica estuvo (y estará) en contacto y a total disposición de las autoridades y de toda la comunidad, para informar sobre lo ocurrido», prometió la empresa en un comunicado.

Antecedentes en el Estuario de Bahía Blanca

En el Estuario de Bahía Blanca existen antecedentes similares ya que, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, ocurrieron dos derrames en poco tiempo que fueron reconocidos por la empresa.

El 26 de diciembre de 2023, el incidente fue causado por un inconveniente con el amarre de un buque, cuando la empresa se llamaba Oiltanking Ebytem S. A. Según informaron en su momento, el hecho sucedió «durante el amarre del buque Cabo Sounion y este sin haber iniciado operaciones (el buque no tenía sus mangueras de bombeo conectadas)».

El siguiente derrame fue el 17 de enero de 2024,a partir de una falla en «un elemento de medición de presión, lo que generó un derrame de hidrocarburo» que fue detectado por el personal de Oiltanking a bordo. En esa ocasión, el ministerio de Ambiente de Buenos Aires determinó suspender preventivamente las operaciones.