Santa Cruz avanza en el control ambiental con un operativo inédito sobre emisiones de metano

El Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz realizó dos jornadas de medición de emisiones de gas metano que lleva adelante la operadora Ven Oil S.A. en la planta de gas El Cóndor, junto a la empresa contratista MES. Los encuentros se organizaron a través de la Subsecretaría de Control Técnico Operativo de la Cuenca Austral, dependiente de la Secretaría de Estado de Hidrocarburos.

Durante el operativo, se revelaron emisiones de gas metano mediante dos metodologías complementarias, con el objetivo de obtener un control preciso y confiable de las emisiones generadas por la instalación. Participaron de la primera medición autoridades del Ministerio de Energía y Minería.

Participaron de la primera medición autoridades del Ministerio de Energía y Minería. Foto gentileza.

El mismo se desarrolló en la planta de gas El Cóndor e incorpora tecnología terrestre y aérea para detectar emisiones, mejorar la seguridad operativa y reducir el impacto ambiental. Por un lado, se realizan mediciones a nivel de componentes mediante el uso de cámaras ópticas, lo que permite detectar y cuantificar emisiones fugitivas y venteos directamente en los distintos elementos de la planta; y de manera complementaria, se miden las emisiones totales de la planta, mediante un drone equipado con sensores TDLAS, que permite controlar la cantidad de metano que ingresa y egresa del establecimiento.

A través de esta tecnología se generan “paredes” y un “techo” virtual alrededor de la planta, posibilitando una medición aérea integral. El objetivo central del procedimiento, es verificar que la sumatoria de las emisiones relevadas a nivel terrestre sea de una magnitud similar a la detectada mediante la medición aérea, fortaleciendo así la confiabilidad de los controles.

Se trata de la primera operación de este tipo que se realiza en la provincia de Santa Cruz, y responde a tres objetivos principales: reducir las emisiones al ambiente, lograr una operación más segura, y mejorar la eficiencia de la actividad hidrocarburífera, en línea con los estándares ambientales y operativos que se están promoviendo a nivel mundial.