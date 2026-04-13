Importación de GNL para el invierno: Trafigura y Naturgy quedaron empatadas y la definición sigue abierta 

La empresa que resulte adjudicada actuará como intermediario entre el mercado internacional y la demanda local. Foto gentileza.

La licitación para definir quién se encargará de importar y comercializar Gas Natural Licuado (GNL) durante el próximo invierno dejó un escenario de competencia muy ajustada. La empresa Trafigura presentó la propuesta económica más baja, con una prima de 4,91 dólares por millón de BTU sobre el precio internacional de referencia, apenas por debajo de los 4,95 dólares ofertados por Naturgy.

La apertura de sobres realizada por Enarsa mostró una diferencia inferior al 1% entre ambas ofertas, lo que, según las condiciones del pliego, habilitaría una instancia de desempate. La decisión final quedará en manos de la Secretaría de Energía y se espera para las próximas horas.

El proceso es leído como una señal positiva en el sector: se logró un alto nivel de competencia incluso en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas que impactan en los precios y la disponibilidad del GNL.

La licitación introduce además un cambio de fondo en el esquema de abastecimiento. Por primera vez en casi dos décadas, el Estado busca delegar en un actor privado la agregación de demanda, la importación y la comercialización del gas que se regasificará en el país durante los meses de mayor consumo. El adjudicatario actuará como intermediario entre el mercado internacional y la demanda local, con foco en grandes industrias y generadoras eléctricas.

En caso de confirmarse como ganador, Trafigura cobraría un fee por cada millón de BTU importado, lo que podría influir en el costo final del gas en el mercado interno. Este punto genera atención en el sector, ya que implicaría un incremento respecto del esquema previo en el que Enarsa asumía directamente esa función a un costo menor.

El nuevo modelo también incorpora costos operativos asociados, como el uso de buques regasificadores, infraestructura portuaria y transporte, lo que podría elevar el valor total del suministro. Estimaciones privadas señalan que, con un volumen típico de importación invernal, el negocio podría mover cifras millonarias.

Mientras tanto, otro debate comienza a tomar forma: la determinación de los volúmenes necesarios de GNL. La Secretaría de Energía impulsa que sean los grandes usuarios quienes definan su demanda, una propuesta que ya generó cuestionamientos en sectores industriales.

Con la resolución inminente, el resultado de esta licitación no solo definirá al proveedor del invierno, sino que también marcará el rumbo del nuevo esquema de abastecimiento de gas en la Argentina.