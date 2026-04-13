Paro de petroleros en Santa Cruz: Nación dictó conciliación obligatoria por 15 días 

Tras un inicio de fin de semana en tensión en la actividad hidrocarburifera de Santa Cruz, en el marco de un paro indefinido por parte de El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), Nación intervino en el conflicto obligando a dar de baja la medida.

El paro fue resultado de una asamblea con más de 6.000 trabajadores en Pico Truncado. El gremio apuntó contra las operadoras por incumplir planes de perforación y advirtió que no aceptaría despidos. Sostuvieron que la medida respondía a la crisis que atraviesa el sector, la falta de inversiones comprometidas por las operadoras y el avance de despidos en los yacimientos.

Otro de los puntos centrales del reclamo fue la falta de perforación en la provincia. Según advirtió el dirigente Rafael Güenchenen, la situación impacta de lleno en la caída de la producción y en la sostenibilidad de la actividad.

“Hace cerca de dos años que no se perfora un solo pozo. Bajaron los perforadores, cayó la producción. Si no se perfora, la producción va a seguir cayendo y vamos a ser menos trabajadores en la industria”, alertó.

El líder sindical también cuestionó el plan de saliday remediación acordado con YPF, al considerar que resulta insuficiente para afrontar la situación actual del sector. “No estoy de acuerdo, me parece muy poco. Pero sea lo que sea lo que se firmó, necesitamos que los trabajadores entren y recuperen su fuente de trabajo”, señaló.

Ante este escenario, el Nación dispuso la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días en el conflicto que enfrenta SIPGER con las cámaras empresarias, luego de una serie de medidas de fuerza que comenzaban a impactar en la actividad hidrocarburífera.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central de la medida es “preservar la paz social y evitar una mayor escalada en un sector clave”, cuya paralización podría generar impactos tanto en la producción como en el abastecimiento energético.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo en el marco de la Ley 14.786, con el fin de evitar una escalada que pudiera afectar la producción de petróleo y gas, un sector considerado estratégico para la economía nacional.

¿Qué establece la medida?

Durante el período de conciliación obligatoria las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto. Desde Nación se intimó al gremio a dejar sin efecto las medidas de fuerza, tanto las que se encontraban en curso como las previstas, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones en los yacimientos y servicios asociados.

Por su parte, las empresas deberán abstenerse de aplicar represalias laborales contra los trabajadores involucrados en el conflicto, asegurando las condiciones habituales de trabajo mientras se desarrolla la instancia de negociación.

El incumplimiento de la conciliación obligatoria podrá derivar en sanciones, conforme a lo establecido en la legislación vigente, lo que eleva la presión sobre ambas partes para acatar la disposición oficial.