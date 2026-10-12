Impulso petrolero en Santa Cruz: Crown Point invertirá más de US$ 7 millones en tres nuevos pozos

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, detalló los alcances de la nueva campaña de perforación junto a Crown Point Energía para potenciar la Cuenca del Golfo San Jorge. Fuente: Gentileza.

La actividad hidrocarburífera en la provincia de Santa Cruz suma un nuevo hito en su estrategia de reactivación productiva. En el marco de una reunión mantenida entre el gobernador Claudio Vidal y directivos de Crown Point Energía —de la cual participó el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez— se oficializó el lanzamiento de una nueva campaña de perforación que prevé la ejecución de tres pozos en los yacimientos Koluel Kayke y Piedra Clavada.

El plan contempla una asignación superior a los US$ 7,2 millones destinados a dinamizar la Cuenca del Golfo San Jorge. La ejecución operativa de los trabajos estará a cargo del equipo SAI 383, con el cual se perforarán estructuras de entre 2.400 y 2.600 metros de profundidad orientadas a formaciones clásicas como Mina El Carmen, Caleta Olivia y la roca madre D-129.

De acuerdo con las proyecciones técnicas de la cartera energética, se estima un rendimiento promedio cercano a los 30 metros cúbicos diarios de petróleo por cada pozo, totalizando unos 90 metros cúbicos diarios de producción agregada para la región norteña.

Según detalló la administración provincial, el impacto de este programa trasciende el incremento en los volúmenes de extracción y se centra en la recuperación del empleo sectorial. Según las estimaciones oficiales, la puesta en marcha del equipo de perforación y los servicios de apoyo asociados requerirán la contratación de entre 85 y 90 trabajadores de manera directa e indirecta.

En este punto, remarcaron que la prioridad estará puesta en la reinserción de personal petrolero que haya quedado desvinculado de la actividad en los últimos meses.

En relación con el alcance estratégico de las obras, el ministro Álvarez destacó que una mayor producción hidrocarburífera y la estabilización del empleo en el flanco norte redundarán de forma directa en mejoras significativas sobre los recursos fiscales de la provincia.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un escenario de reconfiguración regional marcado por la llegada de nuevas operadoras a áreas previamente administradas por YPF, complementándose con la presencia sostenida de compañías como Panamerican Energy, CGC y ALPA.

Más allá del desarrollo de los yacimientos convencionales maduros —que demandan intensas tareas de pulling, workover y puesta en valor de pozos inactivos—, la campaña actual incorpora un componente de carácter exploratorio clave. Uno de los tres pozos programados tendrá como objetivo profundizar el conocimiento geológico sobre la formación D-129, permitiendo evaluar la potencialidad del subsuelo santacruceño para encarar futuros desarrollos masivos de hidrocarburos no convencionales.

Desde la perspectiva del Gobierno provincial, descifrar el comportamiento de esta roca madre y de otras formaciones del flanco norte constituye el cimiento para proyectar el horizonte energético a largo plazo. La combinación entre la explotación convencional existente y la apertura hacia nuevas fronteras productivas no convencionales busca consolidarse como el eje estructurante para sostener el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz durante las próximas décadas.