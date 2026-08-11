Mar Di Vino 2026: Vinos patagónicos y turismo en Las Grutas

El sábado 5 de septiembre de 2026 se llevará a cabo, en Las Grutas, la segunda entrega de «Mar Di Vino», el encuentro que posiciona a la costa atlántica rionegrina como un punto de convergencia para la vitivinicultura patagónica y la gastronomía regional. La cita será de 19 a 22 en la Casa de la Historia y la Cultura de Las Grutas (ubicada en la Segunda Bajada), un espacio con vista al Golfo San Matías.

La edición 2026 amplía su mapa vitivinícola incorporando etiquetas representativas de distintos terruños rionegrinos y neuquinos: Sánchez Carrillo (Peñas Blancas, Río Negro), Videla Dorna (Luis Beltrán, Río Negro), Malma (San Patricio del Chañar, Neuquén), Un Refugio (Conesa, Río Negro) y Don Amaro (San Antonio Oeste, Río Negro). La cata guiada estará a cargo del sommelier Yamil Nievas, mientras que la recepción inicial contará con una barra especial de tragos basada en el gin patagónico Athos (Bariloche) y el vermut artesanal Único (Cinco Saltos).







Organizado por la productora Cabrona y con el respaldo de la municipalidad de San Antonio Oeste, la propuesta busca poner en valor la producción vitivinícola de los valles y la provincia, al tiempo que contribuye de forma directa a la desestacionalización del turismo en la villa balnearia.

Gastronomía de mar y experiencias sensoriales

La oferta gastronómica estará liderada por el chef Roque Robles, quien diseñó una propuesta enfocada en crear un diálogo de sabores entre los productos marinos del Golfo y los frutos tradicionales de las zonas productivas de Río Negro. Asimismo, esta segunda edición suma nuevos atractivos, entre los que destaca un espacio de oráculos y experiencias sensoriales integradas al mundo del vino. El cierre de la jornada se trasladará a la costa con un Sunset a cargo del DJ Juan Cruz Osovnikar, ofreciendo una postal del atardecer sobre las playas grutenses.