Banco Patagonia lanzó descuentos y hasta 12 cuotas sin interés en Río Negro por el Mes de las Infancias

Con motivo de las celebraciones por el Mes de las Infancias, Banco Patagonia puso en marcha un paquete exclusivo de beneficios para sus clientes en todo el territorio de Río Negro. La propuesta comercial contempla descuentos de hasta el 30% y esquemas de financiación en hasta 12 cuotas sin interés en rubros como jugueterías, librerías, indumentaria infantil, electrodomésticos y espectáculos culturales.

Entre los beneficios destacados en comercios locales, este 12 de agosto se activará un 30% de ahorro abonando con NFC Visa crédito (tope de reintegro de $20.000). A su vez, durante todo el mes regirá un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés (tope de $30.000) con tarjetas de crédito de la entidad en comercios adheridos como Giro Didáctico Cipolletti, Jumbo, Casa Sánchez, Tienda Mínima, Relojería JK, Río, Otra vuelta, Muebleart, Aquarela, Tienda de Festejos, Juguetería Fantasía, Dulces Sueños y Nueve Lunas.

Promociones en paseos de compras, indumentaria y tecnología

La agenda de beneficios incluye opciones diarias y semanales adaptadas a las distintas localidades rionegrinas: