Banco Patagonia lanzó descuentos y hasta 12 cuotas sin interés en Río Negro por el Mes de las Infancias
La entidad bancaria presentó promociones especiales en jugueterías, indumentaria, electrodomésticos, tecnología y cines de toda la provincia. Conocé los topes de reintegro, las marcas adheridas y los beneficios adicionales para clientes con cuenta sueldo.
Con motivo de las celebraciones por el Mes de las Infancias, Banco Patagonia puso en marcha un paquete exclusivo de beneficios para sus clientes en todo el territorio de Río Negro. La propuesta comercial contempla descuentos de hasta el 30% y esquemas de financiación en hasta 12 cuotas sin interés en rubros como jugueterías, librerías, indumentaria infantil, electrodomésticos y espectáculos culturales.
Entre los beneficios destacados en comercios locales, este 12 de agosto se activará un 30% de ahorro abonando con NFC Visa crédito (tope de reintegro de $20.000). A su vez, durante todo el mes regirá un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés (tope de $30.000) con tarjetas de crédito de la entidad en comercios adheridos como Giro Didáctico Cipolletti, Jumbo, Casa Sánchez, Tienda Mínima, Relojería JK, Río, Otra vuelta, Muebleart, Aquarela, Tienda de Festejos, Juguetería Fantasía, Dulces Sueños y Nueve Lunas.
Promociones en paseos de compras, indumentaria y tecnología
La agenda de beneficios incluye opciones diarias y semanales adaptadas a las distintas localidades rionegrinas:
- Paseos de compras: Todos los jueves de agosto habrá hasta un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en locales adheridos de indumentaria infantil/juvenil, jugueterías y librerías pagando con tarjeta de crédito o débito Visa. Aquellos clientes que perciban su sueldo en el banco sumarán un 5% adicional.
- Electrodomésticos y tecnología: En las sucursales de Naldo de la provincia se ofrecerá un 10% de descuento sin tope y 12 cuotas sin interés, mientras que en Megatone estará disponible la financiación de 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del banco.
- Marcas nacionales: En Cheeky y Open Sport se podrá acceder a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés (tope de $15.000), sumando también un 5% extra para cuentas sueldo.
- Entretenimiento y compras virtuales: Los viernes del mes habrá un 25% de descuento en cines y teatros de Río Negro (tope de $15.000), en tanto que en la Tienda Club Patagonia
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