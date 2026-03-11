Irán advierte al mundo: «Pueden esperar el barril de petróleo a 200 dólares»

El comunicado va en consonancia con la reciente medida anunciada por la AIE de liberar 400 millones de barriles de petróleo. Foto: gentileza.

En un mensaje dirigido hacia Estados Unidos e Israel, desde Irán afirmaron que no será posible bajar el precio del petróleo mediante «medidas artificiales», y que como consecuencia de la paralización del Estrecho de Ormuz -por donde transita cerca del 20% del petróleo en el mundo- es posible que alcance los 200 dólares por barril.

En el marco de la guerra en Medio Oriente, los funcionarios iranies marcaron su postura y aseguraron estar preparados para un conflicto prolongado.

«Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales» advirtió Ebrahim Zolfaqari, portavoz del mando militar iraní a través de un video difundido por la agencia Tasnim.

«Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad», afirmó.

En esa línea, quien es el en cargado de coordinar del Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, añadió que Irán no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el Estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o cualquiera de sus socios.

Recientemente, tres buques fueron atacados en las aguas del Golfo Pérsico tras «desobedecer» las ordenes de la fuerza naval de Irán, según indicó la Guardia Revolucionaria.

32 países coordinaron liberar 400 millones de barriles de petróleo

El comunicado va en consonancia con la reciente medida anunciada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE, por sus siglas en inglés) de liberar 400 millones de barriles de petróleo para reducir los precios del crudo.

El plan se presentó en una reunión de emergencia entre los 32 países que integran el organismo. Se trata la mayor liberación de reservas de petróleo en su historia, duplicando el último antecedente, cuando dispuso 182 millones de barriles tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron coordinó una videoconferencia de urgencia entre los países miembros del grupo de los 7, para elaborar una respuesta coordinada frente a la inestabilidad de los precios del crudo.