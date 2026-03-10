Cuánto subió la nafta en Neuquén en medio de la guerra en Medio Oriente: qué diferencia hay con Roca sin tasa vial

La situación financiera internacional atraviesa momentos de incertidumbre por la guerra en Medio Oriente. Principalmente, el sector energético registra días volátiles con el precio del barril de petróleo oscilando por los 100 dólares. Qué impacto tuvo este contexto en los surtidores del Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Este lunes, se empezó a focalizar sobre los precios de los combustibles, cuyo precio de referencia se desconoce por orden del Gobierno Nacional, ya que derogó la norma que obligaba a las petroleras a informar los ajustes de manera mensual.

Distintos relevamientos de medios en Buenos Aires y Córdoba daba un promedio de incremento del 6%. Sin embargo, sin datos oficiales esta cifra puede variar considerablemente del panorama real. Además, cabe apuntar que el alza en lo que va de marzo incluye el aumento del impuesto interno y el margen que cada petrolera aplica por su política de precios.

Mientras tanto, el CEO de YPF, Horacio Marín, insistió en que “no habrá cimbronazos” en el precio de los combustibles de parte de la empresa.

El jueves pasado con el crudo Brent en US$80 dólares, Marín había dicho que procuraría evitar el traslado a precios, a menos que la situación irregular se prolongara en el tiempo. Asimismo, en el inicio de esta semana, advirtió: «Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy».

Qué pasó con los precios de la nafta en Neuquén

El pasado martes 3 de febrero de 2026, Diario RÍO NEGRO hizo un relevamiento sobre cuánto había aumentado la nafta en Neuquén desde que el gobierno de Javier Milei decidió dejar de informar los ajustes en los precios de los combustibles.

Tomando como referencia una estación de servicio YPF del centro neuquino, los precios que se reportaron (ajustados por la política de micropricing de la empresa) fueron:

Nafta súper: $1.507.

Nafta Infinia: $1.749.

Infinia Diesel: $2.056.

Una semana después, la misma cartelera reflejó leves subas en los precios:

Nafta Súper: $1.534 (+1,79%).

Nafta Infinia: $1.751 (+0,1%).

Infinia Diesel: $2.162 (+5,1%).

Tan solo la semana pasada, habíamos detectado que los combustibles mostraron comportamientos más elevados con respecto a la inflación: la nafta súper (la más económica) acumulaba un incremento del 37,7% en la ciudad de Neuquén, mientras que en el mismo periodo el IPC acumulaba 19,3% (si se cuenta el valor más alto que puede llegar a dar la inflación de febrero -2,9%-).

A cuánto está el litro de nafta en Roca: ¿Afecta la tasa vial?

En los valores de los surtidores de Neuquén está incluída la tasa vial municipal (4,5%) que implementó la gestión de Mariano Gaido cuando el Gobierno Nacional frenó los fondos que compensaban los subsidios del transporte público.

Si bien el tributo se suma a lo que paga el contribuyente, este martes 10 se encontraron precios incluso inferiores en una estación de servicio YPF de General Roca.

Según pudo recopilar este medio, los precios en la ciudad rionegrina están:

Nafta Súper: $1.562

Nafta Infinia: $1.784

Diesel: $1.860

Infinia Diesel: $2.085



Por qué el precio del petróleo tocó máximos y después rompió el piso de los US$100

Lo que amenazaba en convertirse en un lunes negro, degradó a gris y la situación financiera global entró en un stand by hasta que exista mayor claridad en el devenir de la guerra en Medio Oriente.

La reversión de expectativas de este lunes se produjo luego que se convalidaran las versiones de que los países centrales estarían dispuestos a volcar al mercado sus “reservas estratégicas” de petróleo para evitar una escalada, debido al desabastecimiento que puede provocar el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

En la noche del domingo los precios a futuro del dólar se dispararon hacia los U$S 120 dólares y todo hacía prever un lunes complicado para los mercados financieros.

Sin embargo, una nota publicada en el Financial Times en la que se sugería que el Grupo de los 7 volcaría al mercado sus reservas estratégicas de petróleo ofició como muro a la escalada.

Más tarde, el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, admitió esa posibilidad, pero aclaró que aún está en estudio. En Bruselas, la Comisión Europea, estimó que aún “no hay riesgo inminente de escasez en Europa”.

Estas declaraciones descomprimieron la situación, y el Brent inició un retroceso hasta perforar los US$100.