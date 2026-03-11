TGS invertirá US$ 3.000 millones para crear una super planta de procesamiento para el gas de Vaca Muerta

La compañía TGS anunció esta tarde desde Nueva York, donde participan de la Argentina Week, que realizará una de las inversiones más esperadas para esquivar un cuello de botella en Vaca Muerta que está a la vuelta de la esquina. Invertirán 3.000 millones de dólares para construir la primera planta de procesamiento y de separación de los líquidos ricos del gas de Vaca Muerta, que estiman que generará 1.200 millones de dólares anuales en exportaciones.

El anuncio estuvo a cargo del CEO de TGS, Oscar Sardi, junto con Marcelo Mindlin y acompañado tanto por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, como por los goberandores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

En la cita, Sardi explicó que la iniciativa tomó dos años de elaboración y apunta a desbloquear un doble problema inminente en Vaca Muerta: la mayoría de los pozos petroleros aportan una porción de gas que requiere se tratado, pero se gas es tan rico que el actual sistema de TGS ya está al límite de su capacidad.

La firma invirtió en los últimos ocho años 700 millones de dólares en la red que termina en la planta de tratamiento de Tratayén, donde se conecta a los gasoductos troncales del país. Pero ahora Sardi anunció que esta planta se transformará en una de tratamiento simple, a una de procesamiento, lo que permitirá no solo elevar en sí su capacidad hasta los 43 millones de metros cúbicos, sino que esto permitirá separar los líquidos ricos del gas que tienen su propio mercado de exportación.

El proyecto se denomina Liquidos del Gas Natural, y además de buscar tener los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se detalló que partirá de la ampliación de Tratayén, donde se separán los líquidos que serán enviados por un poliducto a construir que atravesará cuatro provincias y terminará en la zona de Bahía Blanca.

El anuncio se realizó durante las actividades de la Argentina Week en Estados Unidos.

Allí se construirá una planta de fraccionamiento para dejar lista para la exportación al butano, propano y gasolina, contando además con instalaciones de almacenamiento.

«Hoy en Argentina hay dos plantas de este tipo, una en Cerri de TGS y la de Mega. Esta es la primera planta de procesamiento de líquidos que se hace en 25 años en el país y es por lejos más grandes de todas», indicó Mindlin.

Y enfatizó que «si los productores de crudo quieren llegar a 1.500.000 barriles por día, esto soluciona el cuello de botella, porque sin esta planta no se puede llegar a esa producción de petróleo».

Según explicó Sardi, se estima que la construcción tomará 45 meses, en los que se generarán 4.000 puestos de trabajo directo y 15.000 indirectos. Con una capacidad de exportación de 2,7 millones de toneladas anuales de estos líquidos.

«El estado actual tiene un nivel de desarrollo importante, ya cerramos acuerdos con productores como YPF, Chevron, Shell, Tecpetrol, Pampa Energía y Vista, con objetivo de que en 45 días, al 30 de abril, tener el perfeccionamiento de los contratos vinculantes», indicó Sardi.

Y sostuvo que esta obra «marca un hito en la historia de TGS y marca nuestro compromiso con el desarrollo energético del país y la convicción de que el crecimiento se construye con decisiones claras y sostenidas en el tiempo».

Desde la firma se confirmó que los 3.000 millones de dólares de inversión serán cubiertos en parte con la propia caja de TGS y con un financiamiento internacional que se está negociando. Y marcaron que a diferencia del proyecto que impulsa YPF junto a ENI y XRG del Grupo ADNOC que escogió como destino la costa rionegrina, «acá no hay un proyecto de GNL vinculado, por lo que son proyectos distintos, y en nuestro caso apuntamos al mercado local y al regional».