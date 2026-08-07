Susto en San Martín de los Andes: se desplomó el techo de un local gastronómico y rescataron a seis personas

Se desplomó el techo de un local gastronómico y rescataron a seis personas. Foto, gentileza: Lacar Digital

En pleno centro de San Martín de los Andes, se montó un amplio operativo para rescatar a unas seis personas que quedaron atrapadas tras el derrumbe de parte del techo de un local gastronómico. El episodio provocó un susto enorme, pero afortunadamente se confirmó que no hubo heridos de gravedad.

Derrumbe y susto en San Martín de los Andes

El incidente se registró este viernes en la esquina de las calles Belgrano y San Martín. Según la información brindada por radios locales, las personas atrapadas en el interior del comercio eran clientes y empleados.

Al lugar arribó Bomberos Voluntarios y la Policía que se encargó de controlar el tránsito mientras el personal trabajaba en el sitio. También se presentó una ambulancia en caso de tener que asistir a posibles personas heridas.

Si bien se desconoce con precisión lo que pasó, se supo que parte del techo se derrumbó y por ello quedó interrumpido el único acceso al local. Los rescatistas tuvieron que cortar parte de la estructura para permitir la salida de las personas atrapadas.

Foto, gentileza: Lacar Digital

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos y tampoco hubo peatones afectados por la caída del techo.