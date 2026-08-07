Quién era el mecánico que murió aplastado por un auto en Roca: tenía 30 años

Identificaron al mecánico que murió aplastado por un auto en Roca.

Pasaron casi 24 horas del trágico accidente en el que murió un mecánico. El hecho causó gran conmoción en Roca, especialmente luego de que en las últimas horas se confirmara la identidad de la víctima.

En el caso tomó intervención la Fiscalía, que determinó que se trató de un hecho accidental, por lo que el cuerpo fue entregado a su familia para que puedan darle el último adiós.

Quién era el mecánico que murió en Roca

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el hombre que murió tras quedar atrapado debajo de un vehículo mientras lo reparaba, fue identificado como Jonathan Daniel Cabezas. Tenía solo 30 años y solía trabajar como mecánico.

Su muerte se constató el pasado jueves. Esa tarde, el mecánico se encontraba realizando trabajos de mecánico en un vehículo cuando este cedió y cayó sobre su cuerpo.

En primera instancia, los familiares que se encontraban en el domicilio lo asistieron y, tras liberarlo, iniciaron maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de la ambulancia. Sin embargo, pese a los esfuerzos y la posterior intervención del personal médico, se terminó constatando su muerte.

En el hecho intervinieron el Gabinete de Criminalística y el médico policial, quien certificó la causa como «muerte por asfixia traumática accidental».