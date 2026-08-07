Neuquén presentó una ordenanza para regular ferias, showrooms y la venta informal

la iniciativa ya ingresó al Concejo Deliberante, donde será tratada en comisión el lunes 10 de agosto y sometida a votación el jueves 13. Foto: Emiliano Ortiz

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, presentó este viernes el proyecto de ordenanza que regulará ferias y showrooms en la ciudad. Además, prohibirá la instalación de ferias «Saladitas» y la venta de productos en los espacios públicos por fuera de la ley.

Desde el municipio adelantaron que la iniciativa ya ingresó al Concejo Deliberante, donde será tratada en comisión el lunes 10 de agosto y sometida a votación el jueves 13.

En la presentación estuvieron presentes el ministro de Seguridad de la Provincia, Matías Nicolini, la Jefa de Gabinete, María Pasqualini, el jefe de la Policía de la Provincia, Tomás Díaz Pérez, por ACIPAN, Carlos Algueró y Daniel González, la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, el comerciante neuquino, Roberto Ferracioli, y el representante de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, Octavio Ramirez.

De qué trata la ordenanza

Pasqualini precisó que el objetivo de la ordenanza es acompañar el crecimiento de la capital de manera ordenada. Detalló también las políticas públicas impulsadas para acompañar el sector emprendedor.

«No solo tenemos las capacitaciones para que (los emprendedores) se fortalezcan, tenemos también las salas de elaboración donde pueden pasar sus productos de manera gratuita y luego insertarse en las ferias municipales«, aseguró.

Por su parte, Cagol explicó que la ordenanza establecerá un régimen especial para las ferias itinerantes y los showroom para equiparar las condiciones del funcionamiento que hoy se exige a un local comercial para poder tener la habilitación.

«Un registro de los stand para hacer las medidas de seguridad, las inscripciones en ARCA, en la dirección provincial de rentas. Establece además un canon para la autorización con descuento para las ferias locales de la ciudad de Neuquén y las que tengan domicilio en la provincia«, contó.

Y agregó «en cuanto al espacio público, también trabajamos en una restricción de la venta de productos industrializados en ferias que estén ubicados a una distancia menor a 500 metros de un local comercial que venda el mismo producto«.

A su vez, trabajarán junto con la policía en la reubicación de los vendedores a los espacios públicos habilitados para la venta de productos.

«No voy a permitir que lleguen a la ciudad afectando el comercio neuquino»

«Están dadas las condiciones para que vengas, te registres, para que lleves adelante tu tarea y tu trabajo como corresponde. No voy a permitir que lleguen a la ciudad afectando el comercio neuquino y afectando a los emprendedores neuquinos«, remarcó Gaido.

Mencionó agresiones contra trabajadores municipales y afirmó: «No vamos a permitir de ninguna manera la violencia a los inspectores municipales o a nuestra policía de la provincia”.

Sobre este tema, Nicolini contó que «se va a trabajar conjuntamente para que los pueda acompañar la policía para realizar este tipo de operativos«.

Destacó también el crecimiento de la capital y sostuvo que «desde la provincia y desde el área de seguridad particularmente tenemos que estar a la altura de ese crecimiento«.

Competencia desleal y problemas de sanidad

«Esto es lo que necesitábamos porque Neuquén es un polo de atracción muy grande y está llegando demasiada demasiada gente que en forma informal nos viene a hacer una competencia que nosotros consideramos extremadamente desleal«, resaltó Roberto Ferracioli.

«Un 60% de la venta informal va hacia los alimentos, por lo tanto, no solo es un problema comercial, sino es un tema de sanidad», precisó Octavio Ramirez. Aseguró que significa un enorme riesgo bromatológico porque «estamos trabajando sin una libreta sanitaria, sin cadena de frío».

Sostuvo que no es necesario impedir que emprendedores trabajen mientras cumplan con las normas. «Si cumplen lo mismo que cumplimos los establecimientos, pueden trabajar libremente«, confirmó.