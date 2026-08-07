Salud ejecutó dos obras edilicias en el hospital de Roca desde 2024: cómo avanza la ampliación

Salud invertirá más de $20 millones para renovar la calefacción de la UTI del hospital de Roca. Foto: archivo.

El informe técnico que realizó el Ministerio de Salud en respuesta a un pedido presentado en la Legislatura por el bloque Vamos con Todos incorporó nuevos datos sobre las intervenciones edilicias realizadas en el Hospital Francisco López Lima de Roca y el estado del Plan Maestro de ampliación proyectado para el principal hospital del Alto Valle Este.

El documento fue elaborado por el Área de Infraestructura del Ministerio de Salud y responde a una consulta sobre las tareas de mantenimiento, reparación, refacción, ampliación y mejoras realizadas en el establecimiento durante 2024, 2025 y el primer cuatrimestre de 2026. La documentación también brinda precisiones sobre el proyecto de ampliación integral anunciado por el Gobierno provincial en 2025 y que aún continúa en etapa de desarrollo técnico.

Dos obras edilicias se realizaron entre 2024 y 2026 en el hospital de Roca

Respecto de las intervenciones ejecutadas en el edificio, el documento oficial firmado por el ministro Demetrio Thalasselis señala que durante ese período se realizaron dos obras: trabajos destinados a restablecer y optimizar el funcionamiento del sistema de calefacción y la ampliación del sector de Esterilización para adecuarlo a las necesidades operativas del servicio.

En relación con la calefacción, el informe explica que las tareas buscaron garantizar el funcionamiento adecuado del sistema y contribuir al normal desarrollo de las actividades hospitalarias. En tanto, la ampliación del área de Esterilización tuvo como objetivo incrementar la superficie funcional destinada al procesamiento y manejo del material utilizado por los distintos servicios del hospital.

En mayo, el Ministerio de Salud anunció un plan de contingencia para atender los problemas de calefacción denunciados en distintos sectores del establecimiento, informó reparaciones en marcha y la compra de repuestos, y confirmó una inversión superior a los $20 millones para renovar el sistema central de calefacción de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El mismo documento agrega que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en el Área de Infraestructura, no se registran otras intervenciones edilicias vinculadas a obras de mantenimiento, reparación, refacción, ampliación o mejora durante el período analizado.

La información oficial se presenta en un contexto de reclamos de trabajadores y organizaciones sindicales por las condiciones edilicias del hospital. En los últimos días, Asspur volvió a cuestionar el estado del edificio y difundió imágenes de filtraciones, problemas en la calefacción central y desprendimientos de techos.

El Plan Maestro sigue en etapa técnica

Además de informar las intervenciones realizadas en el hospital, la respuesta enviada a la Legislatura actualiza el estado del Plan Maestro de ampliación y refacción anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck en septiembre de 2025.

En aquel momento se presentó el anteproyecto para transformar el Hospital Francisco López Lima mediante la construcción de un nuevo Centro Materno Infantil y una profunda reorganización de los servicios existentes. La iniciativa prevé levantar un edificio de dos plantas dentro del predio actual del hospital y sumar más de 18.000 metros cuadrados de nuevas construcciones, junto con la demolición de sectores que serán reemplazados por la nueva infraestructura.

Ahora, el Ministerio de Salud informó que el proyecto continúa en etapa de definición y desarrollo técnico. Según la respuesta oficial, la documentación ya fue remitida al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para su evaluación y posterior aprobación, mientras se avanza en la elaboración de los documentos necesarios para iniciar la ejecución de la obra.

Así será la ampliación del hospital de Roca

El expediente incorpora además la memoria descriptiva del proyecto. Allí se prevé que el hospital pase de una superficie actual de 12.971 metros cuadrados a aproximadamente 30.303 metros cuadrados, más del doble de la capacidad edilicia existente.

La ampliación tendrá como eje la construcción del nuevo Centro Materno Infantil, integrado funcionalmente al hospital de adultos. Incluirá consultorios pediátricos, guardia pediátrica, terapia intensiva e internación pediátrica, habitaciones para madres, vacunatorio, farmacia, un nuevo sector de diagnóstico por imágenes, laboratorios, áreas de salud mental, servicios generales y espacios de apoyo para el personal.

También se proyectan nuevos estacionamientos, rampas de acceso, veredas y trabajos de parquización para integrar el edificio con las instalaciones existentes.