Nuevas carreras en el interior de Neuquén: abren inscripciones para Logística y el Profesorado de Geografía

El nivel Superior del Consejo Provincial de Educación (CPE) amplía la oferta académica en toda la provincia del Neuquén con dos nuevas alternativas públicas: la Tecnicatura en Logística y Abastecimiento en Las Lajas y el Profesorado de Geografía para Secundario en el Instituto de Formación Docente (IFD) N° 10 de Loncopué. «Existe una decisión institucional y estratégica de invertir en conocimiento para transformar la realidad laboral de nuestras comunidades», enfatizó la directora del nivel, Ana Laura Sotz.

Las nuevas propuestas apuntan a fortalecer la formación profesional vinculada al transporte, el comercio, la organización empresarial y la docencia en geografía para el nivel medio. El CPE busca dar respuesta a demandas territoriales específicas y garantizar el derecho a la educación superior en zonas donde el acceso a la formación resulta más complejo.

Tecnicatura en Logística y Abastecimiento en Las Lajas

En Las Lajas, la Tecnicatura en Logística y Abastecimiento ofrecerá una formación orientada al desempeño profesional en rubros como el transporte de bienes y personas, la disposición y almacenamiento de mercaderías, el control de inventarios y el seguimiento de flujos físicos. La propuesta surge de un convenio de articulación entre el gobierno municipal y el CPE a través del Instituto Superior para la Educación Tecnológica y Productiva del Neuquén (ISEteP).

«Esta Tecnicatura, como otras que se implementan en toda la provincia, no surge por casualidad, es el resultado de una voluntad política firme. Nace de la convicción de que el Estado y sus instituciones deben ser los garantes de la integridad de quienes mueven el engranaje productivo de nuestro país, los trabajadores», sostuvo la funcionaria.

El primer día de inscripciones será el jueves 13 de agosto en el salón municipal «Rafael Cayol», ubicado sobre la Avenida Belgrano al 300, a las 15. En esa ocasión habrá una charla informativa abierta a toda la comunidad para presentar el plan de estudios, el perfil profesional y los detalles de la cursada.

Las personas interesadas deberán presentar fotocopias del título secundario o certificado de título en trámite, del DNI y del acta de nacimiento, con toda la documentación actualizada y certificada por juez de paz.

La carrera comenzará en septiembre y tendrá una duración de tres años, con cursado presencial e intensivo en horario vespertino los días viernes y sábados. Las materias serán cuatrimestrales y apuntarán al desempeño en áreas de administración, comercialización, transporte y otras actividades empresariales ligadas a la logística y el abastecimiento, con una visión integral del negocio y énfasis en la responsabilidad social. Para más información se habilitó el correo electrónico isetepanexo5laslajas@gmail.com.

Profesorado de Geografía con cursada quincenal en Loncopué

En paralelo, este mes se abrirán las inscripciones para el Profesorado en Geografía para nivel Secundario en el IFD N° 10 de Loncopué, con una modalidad de cursado cada quince días. Las clases se concentrarán los días viernes y sábado, con un 30 por ciento de instancias semipresenciales que ampliará el alcance a estudiantes de distintas localidades de la provincia, de entre 18 y 35 años.

El viernes 14 de agosto, en el edificio del instituto, ubicado sobre calle David Almendra s/n, a las 13 se realizará una charla informativa sobre el perfil de las y los egresados y, en el mismo encuentro, se concretarán las inscripciones. Quienes deseen anotarse deberán presentarse con fotocopia del DNI, del título secundario y de la partida de nacimiento.

«En la provincia solo tenemos dos institutos que ofrecen este profesorado, el IFD N° 14 de Cutral Co y el N° 10 de Loncopué. Sin embargo, cuando hicimos las mesas técnicas pudimos verificar que era una carrera con gran interés, por encima de la matrícula que ya tenemos», señaló Sotz.

«Por este motivo surgió la propuesta de ofrecer este cursado alternativo para garantizar el derecho de acceso a la educación y ofrecer oportunidades pedagógicas que de otra manera sería imposible», indicó la directora.

Según adelantó, el relevamiento del establecimiento muestra alrededor de 130 personas interesadas de diferentes localidades. Las consultas y pedidos de información se canalizan a través del correo ifd010@neuquen.edu.ar.

La funcionaria destacó que el diseño de la cursada contempla las necesidades de estudiantes que se trasladen desde otras localidades, por lo que la presencialidad será del 70 por ciento con clases quincenales: los viernes de 13 a 23 y los sábados de 8 a 16. Además, gracias a la articulación con el nivel Secundario, habrá 33 plazas disponibles en el albergue estudiantil de Loncopué para quienes cumplan con los requisitos y se ajusten al cronograma de asistencia establecido.