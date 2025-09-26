Juicio por YPF: Argentina inició el proceso de apelación, ¿qué argumentos presentó para no perder acciones?

El juicio por YPF sumó un nuevo capítulo. Argentina finalmente inició el proceso de apelación en Estados Unidos para evitar la entrega de las acciones que posee de la petrolera. La medida se da luego de que la jueza Loretta Preska ordenara al país a pagar 16 millones de dólares como parte de una sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012.

La apelación fue presentada el jueves por la noche en la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York. En el documento, la Argentina presentó una serie de argumento contra la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF que posee a los demandantes Burford Capital y Eton Park Capital Management.

Según el informe compartido en Infobae, la presentación ante la Cámara de Apelaciones se centra en cuatro puntos:

“Violación de la inmunidad soberana: la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. El Congreso norteamericano, al sancionar la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) en 1976, estableció excepciones a dicha inmunidad solamente para bienes situados en EEUU, nunca para bienes fuera de su territorio”. “Interpretación errónea del derecho de Nueva York: se aplicó indebidamente la norma de ‘turnover’, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio». Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas (“FSIA”) al caso: señalan que las acciones de YPF no están ‘en los Estados Unidos’, nunca fueron ‘utilizadas en una actividad comercial en EEUU’ ni ‘en la actividad comercial que dio origen al reclamo’, requisitos exigidos por la FSIA. “Violación del derecho argentino e internacional: la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (’comity’) y la doctrina del acto de Estado (’act-of-state doctrine’), pilares de las relaciones entre naciones”.

Si bien la apelación de Argentina ya fue presentada, se estima que la definición del proceso se dará a conocer durante el primer trimestre de 2026.

Es necesario recordar que el Gobierno de Estados Unidos se presentó como «amicus curiae» de la Argentina y consideró que este tipo de decisiones podrían tener respuestas negativas en las relaciones exteriores del país estadounidense, además de afectar la alianza entre ambos territorios.

Con información de Infobae

Preska le pidió a la compañía que entregue documentos clave para evaluar su vínculo con Argentina

La semana pasada la jueza de Nueva York Loretta Preska, le dio un ultimátum a YPF y le ordenó que en un plazo de 15 días entregue documentos con información sensible. El objetivo de la magistrada es determinar si la compañía es un «alter ego» del Gobierno argentino.

La solicitud de Preska forma parte del proceso de «discovery» en el juicio por la expropiación de la compañía en 2012 y se enmarca en la búsqueda de los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, de demostrar que YPF y el Estado argentino son un «alter ego».

De confirmarse el vínculo, se podría continuar con el proceso de embargar activos de la empresa para cobrar la sentencia de más de $16 mil millones de dólares que recae sobre Argentina.

El especialista Sebastián Maril, en diálogo con Noticias Argentinas, explicó que YPF debe demostrar su «independencia» del Estado argentino para poder liberarse de la condena y evitar que puedan ejecutarse sus bienes para el pago de la sentencia.

Es necesario recordar que Preska absolvió a la compañía en el fallo condenatorio, pero resta definir si los beneficiarios del fallo puede embargar alguno de sus activos para cobrar.