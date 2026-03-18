Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. aceptó el pedido de Argentina y suspendió todas las demandas

La Justicia de Estados Unidos resolvió este miércoles 18 de marzo suspender de forma temporal todas las demandas vinculadas a la expropiación de YPF. En una resolución favorable para la Argentina, se dispuso frenar el avance de medidas vinculadas al caso.

La medida de la Cámara de Apelaciones de Nueva York surge tras el pedido formalizado por el flamante procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

El planteo del Gobierno solicitaba frenar cualquier avance de investigaciones y procedimientos relacionadas a la ejecución de la sentencia dictada en 2023 contra el país.

Juicio por YPF: qué resolvió la Justicia de Estados Unidos

La resolución representa un alivio frente a los multimillonarios reclamos de fondos litigantes por la estatización de la petrolera en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Según precisó Infobae, de esta manerase frenan todas las medidas hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado Nacional.

En este sentido, se intentará determinar la validez del reclamo para avalar el fallo de primera instancia que dejó a Burford Capital como principal beneficiario.