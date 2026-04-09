YPF lanza una nueva ON por $70 millones de dólares para financiar Vaca Muerta y mejorar su deuda 

La nueva emisión apunta a reforzar el plan de inversiones de YPF, con foco en Vaca Muerta y en una estrategia de financiamiento más flexible.

YPF volvió a mover fichas en el mercado de capitales argentino con el lanzamiento de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) en dólares, una operación con la que busca captar al menos $70 millones. La emisión marca un nuevo paso en la estrategia financiera de la compañía para sostener su plan de inversiones y ordenar sus compromisos de deuda en un contexto de mayor estabilidad.

La petrolera abrió un nuevo proceso de captación de fondos en la plaza doméstica. El cronograma contempla dos jornadas de difusión de la oferta y una licitación formal prevista para hoy, cuando se definirá el monto final de la colocación según la respuesta del mercado.

La emisión tendrá un plazo de cuatro años y se realizará bajo la modalidad Hard Dollar, lo que implica que los inversores deberán suscribir en moneda estadounidense depositada dentro del país. La amortización será íntegra al vencimiento, mientras que la tasa de interés definitiva surgirá del resultado de la licitación.

En el mercado financiero estiman que el rendimiento podría ubicarse en torno al 6% anual, un nivel considerado competitivo para el perfil de riesgo de la compañía. La expectativa está puesta en que la demanda acompañe y permita ampliar el monto inicialmente previsto.

Los fondos que obtenga la empresa tendrán un doble destino estratégico. Por un lado, servirán para apuntalar el Capex, es decir, el nivel de inversión necesario para sostener el desarrollo operativo, especialmente en áreas clave como Vaca Muerta. Por otro, permitirán mejorar el perfil de vencimientos de deuda y preservar liquidez.

La nueva operación se suma a una estrategia de financiamiento que YPF viene desplegando desde comienzos de 2026. En enero, la compañía logró una colocación internacional por $550 millones de dólares adicionales mediante la ampliación de un bono con vencimiento en 2034.

Aquella emisión fue interpretada como una muestra de confianza del mercado en el plan de negocios de la petrolera. Los recursos obtenidos entonces fueron destinados principalmente a obras de infraestructura para transporte de hidrocarburos, una pieza clave para expandir la producción.

Más recientemente, en febrero, YPF también acudió al mercado local y logró captar $131 millones de dólares en otra colocación en dólares. En ese caso, el objetivo fue cubrir vencimientos inmediatos y despejar necesidades financieras de corto plazo en un mes marcado por tensiones cambiarias.

Con esta nueva ON, YPF reafirma una estrategia basada en diversificar fuentes de financiamiento, alternando entre emisiones internacionales y colocaciones locales. El objetivo de fondo es claro: asegurar recursos para sostener su crecimiento productivo sin resignar margen financiero.

La licitación de este jueves será seguida de cerca por el mercado, no solo por el volumen que pueda alcanzar la operación, sino también porque funcionará como un termómetro del apetito inversor por activos corporativos argentinos en esta nueva etapa.