La AOG Expo 2025 pone primera desde este lunes con Vaca Muerta como estrella: la agenda, día por día

Desde este lunes 8 de septiembre y hasta el jueves próximo, la Argentina Oil & Gas Expo 2025 se desarrollará en el predio de La Rural, en Buenos Aires, para abordar y discutir los asuntos más destacados de la industria hidrocarburífera del país y la región, que, desde hace unos años, gira alrededor de Vaca Muerta, la formación no convencional que concentra en su mayoría la provincia de Neuquén.

El evento, que es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y cuenta con el desarrollo de Messe Frankfurt Argentina, tendrá una superficie expositora de 35.000 metros cuadrados, en la que se darán cita alrededor de 25.000 visitantes y más de 400 empresas del sector energético.

El stand de Diario RÍO NEGRO, como ya es habitual, estará presente en esta emblemática feria. Allí se realizará una transmisión en vivo y habrá entrevistas con voces claves del sector, desde especialistas a referentes empresariales y funcionarios públicos.

La expectativa para esta edición es alta y así lo refleja el número de acreditaciones solicitadas hasta hace unos días, un 20% más alto que en 2023, cuando el encuentro se realizó por última vez en Buenos Aires.

Buena parte de la agenda temática tendrá como eje principal a Vaca Muerta, la formación que es noticia mes a mes por sus niveles imparables de producción, tanto de petróleo como de gas.

Las principales compañías que en ella operan participarán de la exposición, al igual que otros actores centrales de la cadena no convencional, como las firmas dedicadas a la fracturación y aquellas que se encargan de tender los ductos para evacuar los hidrocarburos, una de las actividades que más atención despierta en el sector.

Además, habrá presencia de comitivas provinciales de Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro y Mendoza, así como también de 13 delegaciones internacionales: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Taiwán, Suiza y Estados Unidos.

AOG Expo 2025: una agenda de actividades que promete

Entre las principales actividades del evento estará el 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos, que reunirá a operadores y compañías de servicios líderes de Latinoamérica para intercambiar conocimientos y experiencias técnicas.

En paralelo se hará el Innovatión Day, encuentro que, dividido en cuatro bloques temáticos, abordará las tendencias de la industria camino a los próximos años. Habrá charlas, casos reales y empresas de renombre que darán su aporte, todo bajo el lema «Inspirar la transformación: innovación y colaboración».

Las voces emergentes también tendrán un espacio privilegiado, con una nueva edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG), una jornada sin cargo pensada para estudiantes avanzados y recién graduados que buscan incorporarse a la industria.

La feria, a su vez, organizará conferencias de expositores y sumará este año a la llamada Plaza de Máquinas, que por primera vez se hará en Buenos Aires con exhibiciones de maquinaria pesada y soluciones tecnológicas para operaciones en campo.

Como ya es costumbre, uno de los paneles más esperados será el Encuentro de CEOs, donde se reunirán los principales protagonistas de la industria para debatir sobre el presente y el futuro del mercado.

Durante la conferencia también habrá espacio para las rondas de negocio, ámbito destinado a conectar potenciales compradores extranjeros con productores argentinos de la industria del petróleo y del gas en condiciones de exportar.

AOG Expo 2025, día por día: esta es la grilla

Lunes 8 de septiembre

– 08:30 a 14:30: Jornada de Jóvenes Profesionales – Pabellón Rojo

– 09:00 a 15:30: Innovation Day – Pabellón Blanco (arancelado)

– 16:00 a 17:00: Acto de inauguración – Auditorio Pabellón Rojo

– 17:00 a 18:30: Encuentro con los CEOs

17:00-17:30hs: Ricardo Markous (Tecpetrol) – Sergio Mengoni (TotalEnergies)

17:35-18:05hs: Francisco di Raimondo (Motomecánica) – Mary Esterman (Spark Energy)

18:10- 18:30hs: Horacio Marín (YPF)

Martes 9 de septiembre

– 8:30 a 17:00: 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos – Pabellón Blanco (Inscripción arancelada)

15:30 a 17:00: Mesa Redonda: “Abandono de pozos”.

– 14:00 a 16:00: Conferencias “Economía y financiamento de la Energía en la Argentina” – Auditorio Principal – Pabellón Rojo – Hall 4

14:00 a 15:00: “Diálogo sobre Economía, Energía y Finanzas”

(Zuchovicki – Dreizzen)

15:00 a 16:00: "Financiamiento del O&G, mirada desde el sector bancario"

(Bancos – Pablo Fernández Blanco)

(Bancos – Pablo Fernández Blanco)

– 14:00 a 19:00: Ciclo de conferencias en la AOG – AUDITORIO B – Hall 3

14:00 a 16:00: Comisión de Compliance

“Compliance en la gestión de grandes proyectos”

“Compliance en la gestión de grandes proyectos” 16:00 a 17:00: Comisión de Planeamiento y Análisis Económico

“¿Cuántas divisas genera y generará la industria hidrocarburífera para la Argentina?”

(Presentación de informe)

18:00 a 19:00: Comisión de Sustentabilidad

"Escenarios de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la hoja de ruta hoy?"

“Escenarios de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la hoja de ruta hoy?”

– 17.00 a 18.35: Encuentros con los CEOs – Auditorio Principal – Pabellón Rojo – Hall 4

17:00-17:40: Martín Rueda (Harbour Energy) – Ana Simonato (Chevron), Julián Escuder (Pluspetrol)

17:50-18:35: Alejo Calcagno (Techint Ing y Const) – Carlos Mundín (BTU) y Pablo Brotier (SACDE)

Miércoles 10 de septiembre

– 8:30 a 17:00: 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos – Pabellón Blanco (Inscripción arancelada)

14:00 a 15:00: Mesa Redonda: “Optimización y Eficiencia de los Controles Organizacionales y Administrativos de la Gestión de Riesgos”.

15:30 a 17:00: Mesa Redonda: “IA y optimización de parámetros de perforación”.

– 14:00 a 16:00: Evento internacional IAPG-IBP: “Los Desafíos de la integración gasífera en el Cono Sur” – Auditorio Principal – Pabellón Rojo – Hall 4

– 14:00 a 19.00: Ciclo de conferencias en la AOG – Auditorio B – Hall 3

14:00 a 15:00: Com. DEI: “Inclusión como eje de crecimiento” (Presentación informe)

15:00 a 16:00: Com. RR.HH.: “IA en la gestión de las personas en la industria”

15:00 a 16:00: Com. Offshore: “Aportes clave del estudio del Upstream offshore en el Mar Argentino” (Presentación informe) (IMPORTANTE: Auditorio A)

16:00 a 17:00: Com. Planeamiento y Análisis Económico: “Cuántos y cuáles servicios requerirá el desarrollo de Vaca Muerta? (Presentación informe)

17:00 a 18:00: Com. Prevención de Daños: “Presentación de Sistema Único de Solicitud de Interferencias – S.U.S.I. ”

18:00 a 19:00: Com. DEI: “Red de Mujeres: acercar mujeres a la industria de la Energía”

– 17.00 a 18.15hs: Encuentros con los CEOs – Auditorio Principal – Pabellón Rojo – Hall 4

17:00-17:30: Ricardo Hösel (Oldelval), Tomás Córdoba (Compañía MEGA)

17:35-18:15: Jorge Vidal (SLB), Héctor Gutiérrez (Halliburton), Adrián Martínez (Calfrac) y Andrea Previtali (Tenaris)

– Jueves 11 de septiembre

– 8:30 a 17:00: 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos – Pabellón BLANCO (Inscripción arancelada)

15:30 a 17:00: Mesa Redonda: “Refractura de pozos No Convencionales”

– 14:00 a 16.00: Ciclo de conferencias en la AOG – Auditorio B – Hall 3

14:00 a 15:00: Conferencia “EITI: Transparencia en las industrias extractivas” (Presentación informe)

15:00 a 16:00: Com. Prevención de Daños: “Nuestro desafío permanente”

– 17.00 a 18.35: Encuentros con los CEOs – Auditorio Principal – Pabellón Rojo – Hall 4

17:00-17:45: Leonardo Brkusic (GAPP), Inés María Gerbaudo (Cluster de PGyMin Cordoba) y Daniel González (Centro Pyme Adeneu)

17:50-18:35: Oscar Sardi (TGS), Daniel Ridelener (TGN) y Hernàn Pardo (Camuzzi)

Las conferencias se desarrollarán desde el martes al jueves, de 13 a 20, en el Auditorio B del Hall 3.