La Asociación Argentina de Superficiarios eligió a su nuevo presidente

La Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios Afectados por la Explotación Hidrocarburífera, Minera y Eléctrica (AASEP) designó al ingeniero Julio César Blanco como nuevo presidente de la institución.

Fundada en 1987, AASEP es una entidad civil sin fines de lucro que representa a propietarios y superficiarios cuyas tierras se ven alcanzadas por actividades hidrocarburíferas, mineras y energéticas. La organización es reconocida como asesor externo del Poder Ejecutivo Nacional y como entidad de referencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Blanco, productor agropecuario y emprendedor tecnológico, posee experiencia en la industria petrolera, donde lideró procesos en una compañía internacional con operaciones en Argentina, Brasil y Perú. Es además superficiario en la provincia de Santa Cruz.

Graduado como Ingeniero Industrial en la Universidad de Buenos Aires, cuenta con posgrado en Marketing (UCA), especializaciones en Finanzas, Recursos Humanos e Innovación (Universidad Regiomontana, México) y formación en Derecho de Hidrocarburos (Universidad Austral). A su trayectoria profesional se suma su rol como conferencista en innovación, inteligencia artificial y transformación tecnológica.

Con su designación, AASEP inicia una etapa enfocada en fortalecer el vínculo con los superficiarios, promover la actualización normativa y alentar el desarrollo sostenible de las actividades extractivas en el país.