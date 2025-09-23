Cómo será el movimiento portuario inédito por la construcción del VMOS en el puerto de San Antonio Este

Este lunes se llevó a cabo la descarga de 8 mil toneladas de chapas de acero destinadas a la construcción de los seis tanques de almacenamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada. Qué se sabe del movimiento portuario inédito en San Antonio Este.

La llegada del buque Coreship Ocean Lance, que transportó las chapas desde Asia, marcó el inicio de una etapa concreta en la ejecución del VMOS. El material fue adquirido en Corea y es embarcado directamente desde China.

Este paso logístico de gran magnitud se extenderá durante cinco días y para concretar la operación se requiere la participación de 60 trabajadores por turno.

Algunas de las planchas alcanzan los doce metros de largo, con tres y medio de ancho, con 42 milímetros de espesor. Pesan arriba de los 1000 kilogramos.

Este movimiento inédito en la localidad para formalizar la cadena logística del proyecto que permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina.

Primero, es la entrada de los materiales para el Oleoducto Vaca Muerta Sur, pero más adelante serán los caños que conectarán el Gasoducto San Martín, en la zona de Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas, con el primer barco licuefactor que llegará a las costas de Río Negro: el Hilli Episeyo, que se instalará en el Golfo San Matías y se espera que esté operativo en 2027.

Las empresas contratadas ya preparan el operativo de traslado terrestre desde San Antonio Este hasta Punta Colorada, que distan unos 200 kilómetros.

La puesta en marcha de esas tareas se calcula para la próxima semana y el volumen equivale al tonelaje de 240 y 250 camiones de tres ejes.

La planta de almacenamiento incluirá seis tanques y cada uno tendrá una capacidad de 120.000 metros cúbicos (unos 750.000 barriles de crudo).

Weretilneck destacó la descarga de acero en el puerto de SAE: «Es impresionante»

Alberto Weretilneck estuvo este lunes en el Puerto de San Antonio Este, donde se lleva adelante la descarga de las 8.000 toneladas de chapas de acero destinadas a la construcción de los seis tanques de almacenamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada.

El gobernador de Río Negro estuvo acompañado por los Intendentes de San Antonio Oeste, Adrián Casadei y de Sierra Grande, Roxana Fernández; el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; el Presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, directivos y técnicos de la empresa, legisladores y autoridades locales.

“El movimiento en el puerto es impresionante. Esta es la demostración de que Río Negro ya está participando activamente en la transformación energética de la Argentina. Cada chapa descargada significa empleo, inversión y la posibilidad de proyectarnos como protagonistas del futuro”, señaló Weretilneck.

Por su parte, la Intendenta Fernández subrayó el carácter histórico de la jornada: “Cada avance, cada inversión que llega, es una muestra de que el sueño se está haciendo realidad: más desarrollo, más trabajo, más oportunidades para nuestra gente. Esto va a cambiar la vida de nuestra ciudad”.