Diputados vota el Presupuesto: Patricia Bullrich quiere tratarlo junto con la reforma laboral en el Senado

A 15 días del fin de año, La Libertad Avanza pisó el acelerador. En la Cámara de Diputados, logró el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 con ayuda de gobernadores aliados y buscará aprobarlo este miércoles en el recinto. La ambiciosa apuesta es darle sanción definitiva en el Senado el próximo 26 de diciembre junto con la reforma laboral, cuyo debate comenzará este miércoles a instancias de Patricia Bullrich.

El oficialismo sorteó el debate del Presupuesto con ayuda de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Misiones, Hugo Passalacqua; y de San Juan, Marcelo Orrego. Con esos apoyos y el de la alianza PRO-UCR-MID (recientemente bautizada Fuerzas del Cambio), el dictamen de mayoría fue para el proyecto del Gobierno, con 28 firmas sobre las 46 totales. Aunque seis de ellas (del interbloque macrista-radical, Catamarca y Misiones) fueron en disidencia, en un modo de estirar las negociaciones.

La Casa Rosada apeló al pragmatismo: tras girar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a provincias de gobernadores afines, envió al Senado el lunes por la noche la reforma a la Ley de Glaciares, a pedido de provincias con potencial minero (como Catamarca y San Juan) que quieren flexibilizar la regulación para atraer inversiones. Otros gobernadores, en cambio, no tuvieron la misma recepción de sus demandas.

Martín Llaryora fue uno de los ignorados: aunque mantiene diálogo con la Nación, no obtuvo las respuestas esperadas e impulsó, de la mano del diputado Ignacio García Aresca, un dictamen alternativo de tres firmas. Los cordobeses se aprestan a dar quórum para tratar el Presupuesto este miércoles, aunque no garantizan votarlo a favor. De todos modos, el oficialismo puede alcanzar la mayoría simple sin Llaryora.

Como diferencial, el dictamen de Unidos establece la plena vigencia de las tres leyes vetadas a insistidas por el Congreso (presupuesto universitario, emergencia pediátrica y en discapacidad). A la inversa de los planes del Gobierno, que no solo incumple las leyes sino que ahora, en su flamante dictamen, propuso lisa y llanamente derogar dos de ellas, las de universidades y discapacidad.

Nicolás Massot volvió a poner en tela de juicio que no existan los fondos para costear esas leyes, mientras se aumentan sistemáticamente los fondos para el sistema de Inteligencia. Además, alertó que las tres leyes tienen un impacto del 0,6% del PBI, “casi el mismo costo fiscal” que el proyecto de reforma laboral, donde se reducen las contribuciones patronales y el impuesto a las Ganancias para empresas, entre otros cambios tributarios.

Otro de los ejes del dictamen que suscribieron Massot y García Aresca es regularizar de una vez por todas el déficit de la caja previsional de Córdoba y de otras 12 provincias que no las transfirieron. Desde la provincia sostienen que les corresponderían unos $20.000 millones mensuales, pero la Nación solo está girando unos $5.400 millones.

También Natalia De la Sota, alejada de Llaryora, le puso el cuerpo al reclamo a pesar de no integrar la Comisión de Presupuesto. “No se trata de privilegios, se trata de obligaciones. Queremos asegurar los derechos de los jubilados, que han sido la variable de ajuste más terrible de este modelo económico”, advirtió la diputada del monobloque Defendamos Córdoba.

Unión por la Patria también presentó un dictamen propio donde, al igual que Unidos, reclamó por las 13 cajas previsionales no transferidas. “Es un desastre lo que está haciendo el Gobierno nacional y tiene impacto en los jubilados de cada una de las provincias”, aseveró el jefe del bloque, Germán Martínez. El dictamen del kirchnerismo también incluye las dos leyes fallidas de los gobernadores para repartir ATN y el impuesto a los Combustibles.

Junto con el Presupuesto, el oficialismo logró dictaminar el polémico proyecto que establece la regla fiscal del “déficit cero”, con 28 firmas sobre los 46 integrantes (cuatro en disidencia). La iniciativa le impone reglas de “disciplina fiscal” al Congreso y establece penas de prisión para los legisladores y funcionarios que voten o adopten medidas contra el equilibrio fiscal.

No solo ningún libertario defendió el proyecto, sino que además ni siquiera pasó por la Comisión de Legislación Penal, en una maniobra deliberada de Martín Menem para agilizar el trámite. En la oposición dura pronostican que no avanzará en el recinto. “Este proyecto no pasa un curso de primer año de Derecho Constitucional en cualquier universidad”, sentenció el “lilito” Maximiliano Ferraro.

El tercer y último proyecto que obtuvo dictamen en Presupuesto (con 44 firmas sobre 76 del plenario con Legislación Penal) fue el de “inocencia fiscal”, por el cual el Gobierno busca repatriar unos U$D 200.000 millones que están “bajo el colchón”. Se trata de una especie de “blanqueo” para que los ahorristas que incurrieron en la informalidad puedan utilizar ese dinero sin ser perseguidos en el futuro por la autoridad fiscal.

Bullrich apura la reforma laboral

En el Senado, Bullrich está envalentonada: en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por Victoria Villarruel, logró alinear a todos los bloques no kirchneristas para construir una “nueva mayoría” que dominará las comisiones. La nueva relación de fuerzas en el recinto, que se verá reflejada en la integración de los cuerpos de trabajo, es de 44 senadores del oficialismo y aliados, contra 28 de Unión por la Patria.

Con ese esquema se conformarán las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, para comenzar este miércoles el tratamiento de la reforma laboral. Bullrich asumirá como presidenta de Trabajo solo para el debate de este tema; una vez que finalice, la comisión volverá a manos de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

El debate de la modernización laboral tendrá su puntapié inicial con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero. La osada idea de Bullrich es retomar el jueves, y dictaminar el viernes. La jefa del bloque libertario acepta introducir cambios, “sin que afecten el espíritu de la ley”. Permitirá que asistan unos diez invitados del oficialismo y aliados, y apenas cinco del kirchnerismo.

Bullrich va a todo o nada: en simultáneo con la reforma laboral, quiere dictaminar el mismo viernes el Presupuesto (que aprobaría Diputados este miércoles) y también la nueva Ley de Glaciares, que acaba de ingresar a la Cámara alta. La meta final es aprobar todo en una sesión post navideña el 26 de diciembre; afirman que incluso podría extenderse, de ser necesario, hasta el sábado 27.