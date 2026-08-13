La energía en clave federal: gobernadores y referentes del sector expusieron en el AmCham Energy Forum 2026

Con una convocatoria de más de 850 asistentes entre directivos corporativos, autoridades nacionales y provinciales, AmCham Argentina (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país) llevó a cabo una nueva edición de su Energy Forum bajo la premisa «la energía en clave federal».

El encuentro se consolidó como un espacio de diálogo institucional clave para analizar la agenda de largo plazo del sector, el rol de Vaca Muerta como motor exportador y los desafíos de infraestructura necesarios para transformar el potencial de los recursos en desarrollo económico regional.

La jornada contó con una activa representación rionegrina. Entre los disertantes de los paneles estuvieron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la secretaria de Energía y Ambiente de la provincia, Andrea Confini; el senador nacional Enzo Fullone; y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler. En conjunto, abordaron las perspectivas operativas de la cuenca neuquina y la proyección de la infraestructura de transporte hacia la costa atlántica.

Desarrollo federal y consolidación en el mercado global

Durante la apertura oficial, la presidenta de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación, Mariana Schoua, destacó el posicionamiento del país en el escenario internacional: «Somos un exportador neto de energía, con una economía en crecimiento, una inflación en descenso y una agenda de reformas que incluyó la firma del Acuerdo de Reciprocidad para el Comercio y la Inversión con los Estados Unidos». En esa línea, remarcó que «el desafío es transformar la credibilidad en desarrollo federal, para que el crecimiento no solo se refleje en los indicadores macroeconómicos, sino también en cada región del país».

A lo largo de los bloques de debate, los especialistas repasaron ejes estratégicos como la competitividad del mercado eléctrico, la demanda energética de las nuevas industrias tecnológicas, el mercado del gas y las condiciones de previsibilidad jurídica y fiscal que requiere el sector para atraer inversiones de escala.

Un espacio de articulación entre el sector público y privado

Al cierre de las presentaciones, el CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, valoró la calidad del intercambio y reafirmó el compromiso de la entidad para promover reglas estables. «Sabemos que no alcanza con tener los recursos. Por eso seguimos construyendo espacios de diálogo entre el sector público y privado para promover una agenda de desarrollo, mayor competitividad y seguridad jurídica que fomente el crecimiento», sostuvo.

Díaz concluyó señalando el rol protagónico que asumen los recursos naturales en la etapa actual: «Estamos en un momento único. La macroeconomía se está normalizando, avanzamos en acuerdos para ampliar nuestro alcance comercial y, finalmente, la energía, junto con la minería, puede darnos el impulso definitivo para construir el desarrollo productivo del país».

El foro contó además con la participación de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut), el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, y los principales ejecutivos de las empresas operadoras y de servicios que actúan en la cuenca, entre ellos Andrea Previtali (Tenaris Cono Sur), Matias Weissel (Vista), Jorge Brito (Genneia), Oscar Sardi (TGS) y Sergio Mengoni (TotalEnergies Argentina).

El panel de expositores se completó con destacadas figuras del ámbito público, corporativo y mediático. Entre ellos se destacaron el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; el presidente de JP Morgan para la región, Facundo Gómez Minujín; la CEO de Schneider Electric, Marcela Romero; el country manager de Amazon Web Services, Juan Ignacio Filips; y los máximos ejecutivos Fernando Bonnet (Central Puerto) y Martín Genesio (AES Argentina).