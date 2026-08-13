La emocionante búsqueda de un hogar para Tony, el perro de Leandro Rud, aún sigue

La dolorosa partida de Leandro Rud, el histórico mánager de modelos y productor televisivo, continuó desatando muestras de afecto y solidaridad que trascendieron los límites de la farándula nacional. Durante los años en los que batalló contra su enfermedad, el empresario construyó un vínculo entrañable con la causa animalista, al punto de rescatar y albergar en su hogar a siete perros de la calle.

Tras su deceso en el Sanatorio Finochietto, diversas agrupaciones de rescate iniciaron un operativo relámpago para ubicar a las mascotas de Leandro Rud con nuevos dueños.

Si bien seis de los canes ya consiguieron refugio definitivo, la atención de la comunidad virtual se volcó de lleno en la historia de Tony, el único perro que aún espera por una familia dispuesta a brindarle contención y los cuidados médicos que exige su condición.

Discapacidad motriz y los cuidados especiales que requiere Tony, el perro de Leandro Rud

La historia detrás de la mascota refleja, de manera transparente, el compromiso social que caracterizó al representante en su fuero íntimo. Tony es un mestizo de aproximadamente seis años y tamaño mediano, que fue rescatado por Leandro Rud tras haber sido víctima de un severo atropellamiento en la vía pública.

Como consecuencia irreversible de aquel accidente, el animal perdió la movilidad en sus extremidades posteriores y padece incontinencia urinaria, por lo que utiliza un carrito ortopédico adaptado para desplazarse de forma autónoma.

Tony, el perro de Leandro Rud que busca nuevo hogar.-

Según detallaron las agrupaciones Adopciones al Rescate, Comunidad Dos Orejas y la Dirección de Zoonosis de Escobar en un comunicado conjunto difundido en Instagram, el can se encuentra castrado, con el esquema de vacunación al día y profundamente acostumbrado a la convivencia hogareña y la dinámica de jauría.

Sin embargo, los rescatistas remarcaron que el perro de Leandro Rud precisa un adoptante con experiencia previa en el manejo de animales con discapacidad motriz y sensibilidad, para comprender sus secuelas emocionales.

«Tony es un perro especial y necesita un hogar también especial. Es tranquilo, le gusta estar acompañado y seguirte a todos lados, pero cuando algo no le gusta o intentan levantarlo de forma brusca, puede reaccionar. Por eso buscamos una persona con experiencia, un gran corazón y que sepa respetar sus límites», precisaron en la convocatoria pública.

La promesa cumplida de las entidades proteccionistas tras la muerte de Leandro Rud

La movida solidaria responde a un compromiso directo asumido por las organizaciones de defensa animal, durante las últimas semanas de internación del empresario. Desde la cuenta oficial de Zoonosis Escobar recordaron la promesa empeñada cuando la salud del productor comenzó a deteriorarse, de forma irreversible: asegurar que cada uno de sus compañeros de cuatro patas tuviera un destino seguro y afectuoso.

Mientras seis de sus hermanos de hogar fueron reubicados con éxito en viviendas de la zona metropolitana, la búsqueda por la adopción de Tony se mantiene como una causa abierta que moviliza.