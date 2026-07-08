El campo y la energía se unen: YPF se suma a la Expo Rural 2026
El acuerdo busca integrar a los sectores agropecuario y energético como los principales motores de la economía nacional en la 138° edición.
La Exposición Rural incorporará este año, por primera vez en su historia, el acompañamiento institucional de YPF, que además dará nombre a esta edición de la muestra. La alianza pone en valor el vínculo entre dos sectores estratégicos para el desarrollo de la Argentina: el campo y la energía.
“Estamos convencidos de que la energía y el campo son los dos grandes motores de la economía argentina, con una enorme capacidad exportadora, que pueden impulsar un proceso de desarrollo y crecimiento sostenido, generando las divisas que el país necesita”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.
Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, señaló: “El campo y la energía son pilares fundamentales del crecimiento de la Argentina. Que YPF acompañe institucionalmente esta muestra refleja una visión compartida sobre la necesidad de impulsar la producción, la innovación y el desarrollo federal”.
Durante la exposición, YPF estará presente con su marca Full, acercando sus productos a los visitantes de la Expo Rural 2026 – Edición YPF. Además, quienes recorran la muestra podrán poner a prueba sus habilidades como pilotos en simuladores de Fórmula 1, instalados en un espacio especialmente ambientado de casi 200 m².
Con esta alianza, la Exposición Rural e YPF consolidan un espacio de encuentro entre dos actividades que, trabajando de manera complementaria, pueden transformar el potencial argentino en crecimiento, exportaciones y desarrollo.
Bajo el lema «El campo nos une», la 138° Exposición Rural se realizará del 16 al 26 de julio en el Predio de Palermo. La muestra es organizada por la Sociedad Rural Argentina y La Rural S.A., y presentará la mejor genética de la ganadería, y una gran agenda técnica y comercial.
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