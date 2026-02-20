La Iglesia se posicionó en contra de la reforma de la Ley de Glaciares: «No son simples recursos económicos»

La Iglesia también aseguró que observa con "profunda preocupación" el pedido de comunidades, científicos y organizaciones. Foto: archivo.

La Comisión Social Episcopal, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina, publicó una carta abierta dirigida a los diputados y senadores nacionales, en la que les solicitó votar en contra de la reforma de la Ley de Glaciares, iniciativa que se discutirá en las actuales sesiones extraordinarias, vigentes hasta el 28 de febrero.

«La Iglesia tiene una responsabilidad de respeto a la creación y la debe hacer valer en público«, afirmaron al argumentar sus razones para tomar posición respecto a la discusión de la norma.

Según la entidad, la norma actual representa un hito en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y del patrimonio natural.

La Iglesia también aseguró que observa con «profunda preocupación» el pedido de comunidades, científicos y organizaciones de que no se apruebe la modificación de la Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639).

El pedido de la Comisión a los legisladores nacionales

«Los glaciares no son simples recursos económicos» enfatizaron al afirmar que cumplen una función como fuentes de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico. Añadió además que «su afectación impacta primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias que dependen de esos ecosistemas».

«La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que el desarrollo verdadero no puede reducirse al mero crecimiento económico, sino que debe ser integral, sostenible y respetuoso de la dignidad humana y de la naturaleza» remarcaron.

En la carta citaron al Papa Francisco, al indicar que «no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas».

Su afectación (respecto a la Ley Glaciares) impacta primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias que dependen de esos ecosistemas Comisión Social Comisión Episcopal

Para concluir, la Comisión aseguró confiar en la «sabiduría y amor patrio» de los diputados y senadores nacionales para posicionarse en contra de la modificación de la ley.

«Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza» concluyeron.