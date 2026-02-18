Neuquén avanza en la firma del RIGI para el upstream

El gobernador, Rolando Figueroa, confirmó que Neuquén está próxima a firmar la incorporación del upstream al RIGI, una medida clave para incentivar nuevas inversiones en petróleo y gas. Foto Gentileza.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, informó que la Provincia se encuentra en la etapa final para firmar la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream petrolero y gasífero al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la implementación concreta en el territorio neuquino de una decisión que el Gobierno nacional había anunciado en diciembre de 2025, durante el acto por el Día Nacional del Petróleo.

En aquella oportunidad, Nación comunicó la extensión del RIGI a todo el upstream, incorporando así a la producción de petróleo y gas dentro del esquema de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros del régimen. Hasta ese momento, el RIGI estaba orientado principalmente a proyectos de infraestructura estratégica y exportación, como oleoductos, gasoductos o plantas de licuefacción.

Tras ese anuncio, el gobierno neuquino formalizó en diciembre un pedido ante el Ministerio de Economía para avanzar en la adhesión efectiva del sector productivo provincial. Según explicó Figueroa, la confirmación de febrero implica que ese proceso está próximo a cerrarse. “Estamos a punto ya de poder firmar el RIGI en el upstream sobre la producción incremental”, aseguró el mandatario.

El gobernador destacó que la incorporación del upstream al régimen ofrece herramientas de carácter fiscal y financiero que permitirán mejorar la eficiencia económica de los proyectos y reducir riesgos de inversión, al tiempo que incentivan nuevos desarrollos. En línea con lo anunciado por Nación, el esquema apunta especialmente a estimular producción incremental, es decir, volúmenes adicionales derivados de nuevas inversiones y no simplemente de la producción ya existente.

Figueroa también subrayó el contexto estratégico en el que se inscribe esta decisión. “Tenemos solo una ventana de 30 años para poder producir gas y petróleo y para poder venderlos”, afirmó, al remarcar la necesidad de atraer inversiones de gran escala que permitan acelerar el desarrollo de los recursos, con Vaca Muerta como eje central del crecimiento energético argentino.

En paralelo al avance administrativo del RIGI, el gobernador confirmó que Neuquén reforzará su agenda internacional para captar capitales. La Provincia participará de la Argentina Week, que se realizará en marzo en Nueva York, con la presencia del presidente Javier Milei.

“Para nosotros es el Neuquén Week”, expresó Figueroa, al señalar que la provincia es una de las que mayor interés despierta entre los inversores internacionales. El 9 de marzo se realizarán reuniones con fondos y empresas en Nueva York, mientras que el 12 se llevará adelante la presentación formal de los proyectos provinciales ante potenciales inversores.